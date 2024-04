BBB 24: Giovanna diz que torce por Isabelle e Matteus: "Vi uma alegria"

Giovanna surpreende ao opinar sobre possível romance entre Isabelle e Matteus no Mais Você

Giovanna opinou sobre o possível romance entre Matteus e Isabelle durante sua participação no café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você na manhã desta segunda-feira, 08.

Tati Machado, que participou do bate-papo, falou sobre o momento em que os dois supostamente deram um beijo embaixo do edredom. "Eu fiquei tentando entender o tipo de estalo. Se parecia que era estalo de bochecha, de pescoço, se parecia um estalo de beijo na boca mesmo... Se fosse para ser na bochecha não precisava se tampar com o edredom, a verdade é essa", opinou.

Ana Maria perguntou se a nutricionista chegou a ver o beijo entre cunhã e o gaúcho. "Eu não vi, não. Ontem mesmo abri a porta e vi os dois deitados na mesma cama e falei: 'Gente, o que eu perdi?'", relembrou.

Em seguida, eles exibiram o momento para a mineira, que concluiu: "Ah, rolou beijo, sim! Claro, gente! Quem falar que não está mentindo. (...) Nesse ponto do jogo, se não forem agora, não vai ser lá dentro, só aqui fora. Já está na prorrogação já".

Giovanna recordou que Isabelle e Matteus sempre dançavam juntos nas festas desde o início do programa, mas que eles já se votaram e que existia um atrito, então não imaginaria que se tornariam um casal.

Na sequência, as apresentadoras contaram que Beatriz e Alanenão gostaram muito da aproximação dos dois, acreditando que poderia ter um interesse de jogo. A ex-sister afirmou que não sabe como está isso para Alegrete por ele já ter se envolvido dentro da casa, mas que as duas não tem nada a ver com isso.

"Elas estão preocupadas só com elas mesmas. Vi na Isabelle uma alegria, um brilhinho, que eu não via desde o início do jogo. Eu, particularmente, gostei muito que Matteus está dando esse alento a ela, esse brilho, porque ela ficou triste lá dentro, se sentindo sozinha por muito tempo. Se ele está dando essa força para ela, que continue até o final. Vou shippar esse casal",