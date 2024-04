Eliminada do BBB 24, Giovanna ganha declaração de MC Bin Laden: 'Mulher incrível'

Após deixar o BBB 24, Giovanna recebeu uma declaração bastante especial de MC Bin Laden, seu ex-affair dentro do reality show

A ex-sister Giovanna, eliminada no paredão do BBB 24 com 73,35% dos votos, foi surpreendida com uma declaração bastante especial de MC Bin Laden, seu ex-colega de confinamento. Dentro do reality show da Globo, os dois viveram um breve romance, mas decidiram romper o affair para não atrapalhar o jogo de ambos.

Através do Instagram, o cantor selecionou dois registros ao lado da nutricionista dentro da casa mais vigiada do país e aproveitou para deixar um recado na legenda: "Gi, pude conhecer a mulher incrível que você é e só tenho a agradecer. E aproveita que saiu da xepa", brincou MC Bin.

Nos comentários, internautas também aproveitaram para deixar inúmeras mensagens carinhosas aos ex-BBBs. "Uma coisa não tem como negar, eles fazem um casal bonito", escreveu uma seguidora. "Chama ela para jantar", disse outro.

"Peça o pé dela imediatamente", se divertiu Ed Gama, apresentador do 'Bate-Papo BBB', se referindo ao fato de Giovanna ter passado boa parte do reality com o pé lesionado.

Vale lembrar que a ex-sister revelou na manhã desta segunda-feira, 8, que os dois já definiram um status para a relação: Apenas amigos. Em conversa com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', Giovanna não poupou elogios ao funkeiro e reforçou a amizade que construíram no reality.

"É uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele, a gente já conversou. A amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para minha vida. (...) A gente foi até onde deu para ele. Ele achava que ia prejudicar o jogo dele e o meu", declarou a eliminada.

Giovanna surpreende ao definir grande vilão do BBB 24

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna marcou presença no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, na manhã desta segunda-feira, 8. Durante a entrevista, a nutricionista surpreendeu ao revelar que considera Davi o verdadeiro vilão da edição, apesar do brother ser um forte candidato ao título de vencedor.

Enquanto tomava café da manhã com Ana Maria, a ex-sister participou de uma dinâmica para atribuir alguns papéis aos antigos colegas de confinamento do reality show. Mesmo após sair da casa e acompanhar a repercussão do motorista de aplicativo, ela surpreendeu ao ir contra a maré e manter suas convicções sobre ele.

Giovanna declarou que, embora considere o participante como um forte concorrente ao título de campeão, ele também desempenha o papel de vilão na edição. Confira!