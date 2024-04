Giovanna surpreende ao definir quem é o grande vilão do BBB 24: “Era agressivo”

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna causou ao apontar quem é o verdadeiro vilão da edição em conversa com Ana Maria Braga

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna marcou presença no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, na manhã desta segunda-feira, 8. Durante a entrevista, a nutricionista surpreendeu ao revelar que considera Davi o verdadeiro vilão da edição, apesar do brother ser um forte candidato ao título de vencedor.

Enquanto tomava café da manhã com Ana Maria, a ex-sister participou de uma dinâmica para atribuir alguns papeis aos antigos colegas de confinamento do reality show. Mesmo após sair da casa e acompanhar a repercussão do motorista de aplicativo, ela surpreendeu ao ir contra a maré e manter suas convicções sobre ele.

Giovanna declarou que, embora considere o participante como um forte concorrente ao título de campeão, ele também desempenha o papel de vilão na edição: "Pelo que eu vi e vivi, era o Davi. Não tem como. A questão não é nem ele como pessoa, é como ele se portou como jogador lá”, a nutricionista disparou sem pensar duas vezes.

“As atitudes que ele tomou pro jogo dele incomodavam a casa toda, causavam desconforto para muita gente. Ele era agressivo, às vezes, com as palavras. Era isso o que eu não gostava. Me incomodava. Foi a postura que ele adquiriu como jogador. Sei que ele, como pessoa, não é assim”, Giovanna opinou sobre o motorista e listou alguns dos motivos.

Mesmo com suas ressalvas, ela ainda aposta no baiano como vencedor: "Eu queria muito que [a campeã] fosse a Isabelle. Mas enfim, vai ser o Davi, né? Vi que ele está com muitos seguidores, muita torcida. Ele não sai, gente. Eu já sabia, né? Ele batia em todos os Paredões e não saía, então a gente já tinha uma noção da força que ele tem", disse.

Giovanna afirma que Davi é o vilão do BBB 24. pic.twitter.com/3BqwUxlZZl — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 8, 2024

Apesar de torcer para Isabelle, Giovanna também entregou que uma das participantes não merece ganhar o prêmio, Beatriz: “Não posso responder nada diferente de Beatriz. Ela quis criar um problema comigo. Foi realmente coisa criada, da cabeça dela. Eu respeito muito ela também, sei do trabalho dela aqui fora”, contou.

“Ela, aqui fora, é outra história. Mas como arrumou problema comigo, infelizmente, eu vou querer que não ganhe de jeito nenhum”, a nutricionista opinou. Vale lembrar que Giovanna deixou a casa mais vigiada do Brasil após receber 75,35% dos votos em um paredão contra Davi e Alane. Logo após a eliminação, os brothers disputaram uma nova Prova do Líder e definiram outra berlinda.

Giovanna define status da relação com MC Bin Laden:

Eliminada no 18º paredão do BBB 24, da Globo, a ex-sister Giovanna foi recebida no programa 'Mais Você' por Ana Maria Braga na manhã desta segunda-feira, 8. Ao longo do bate-papo com a apresentadora, a mineira falou sobre seu romance com MC Bin Laden - agora MC Binn - dentro do confinamento e revelou que os dois já definiram um status entre eles.