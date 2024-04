Fora do BBB 24, Giovanna revela que definiu status da relação com MC Bin Laden

A ex-sister Giovanna abriu o coração e contou no 'Mais Você' que já conversou com MC Bin sobre a relação entre os dois fora do BBB 24

Eliminada no 18º paredão do BBB 24, da Globo, a ex-sister Giovanna foi recebida no programa 'Mais Você' por Ana Maria Braga na manhã desta segunda-feira, 8. Ao longo do bate-papo com a apresentadora, a mineira falou sobre seu romance com MC Bin Laden - agora MC Binn - dentro do confinamento e revelou que os dois já definiram um status entre eles.

Giovanna e Binn tiveram um affair no meio da temporada, mas decidiram não seguir com o envolvimento e se tornaram grandes amigos. Em sua participação no programa matinal da Globo, a nutricionista não poupou elogios ao funkeiro e reforçou a amizade que construíram no reality.

"É uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele, a gente já conversou. A amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para minha vida. (...) A gente foi até onde deu para ele. Ele achava que ia prejudicar o jogo dele e o meu", declarou Giovanna.

Na sequência, Ana Maria Braga mostrou alguns registros dos dois juntos e destacou as cenas de beijo entre Binn e Giovanna: "Ele beija e beija bem, né? É bom?", perguntou a comunicadora. "O que eu posso fazer? Não posso negar", se divertiu a ex-sister.

Vale lembrar que MC Binn, eliminado poucos dias antes da mineira, já havia revelado que não pretendia engatar um romance com a ex-sister fora do confinamento. "Acho que aqui fora muita coisa vai acontecer, a gente vai viver...e se a gente se 'trombar' [encontrar] um dia, acho que vai ser ideia normal mesmo, de amizade. Então, desejo tudo de bom para ela, já tinha desejado isso lá dentro, mas o meu carinho por ela não muda e ela sabe disso", declarou, na ocasião.

Bin revela com quem quer ter contato após o BBB 24

MC Bin Laden (30) aproveitou o solzão que tem feito no Rio de Janeiro neste domingo, 7, para se reencontrar com Luigi (23), na praia da Barra da Tijuca. Em entrevista exclusiva com a CARAS Brasil, o artista disse que pretende manter contato com o antigo colega de confinamento e revelou que já tem um grupo de WhatsApp rolando com ex-participantes do BBB 24.

"A expectativa é reencontrar todo mundo além da final e ter um tempo para marcar uma resenha seja aqui no Rio ou em outro lugar. Eu já estou feliz de estar trombando com o pessoal, reencontrando a galera que eu tive um momento fantástico lá dentro. Vai ser uma satisfação", disse.

Sem guardar mágoas do período que esteve confinado no BBB 24, o artista conta que está empolgado para sentar e conversar com todos os participantes da temporada. "Já estou tendo contato com a maioria da galera que saiu e também já estou no grupo dos Gnomos. Estamos online", se diverte. Confira a entrevista completa!