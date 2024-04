BBB 24: Bin abre o jogo sobre futuro da relação com Giovanna fora da casa

Eliminado, MC Bin Laden respondeu se terá futuro amoroso com Giovanna fora do BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden abriu o jogo sobre a sua relação com Giovanna, com quem viveu um affair dentro da casa.

Muito antes do funkeiro deixar o reality, os dois haviam colocado um ponto final no romance, mas nas últimas semanas acabaram se aproximando bastante, apesar de não reatarem o affair.

Após participar do Bate Papo BBB, o cantor respondeu às dúvidas de alguns internautas e falou sobre o futuro da relação com a nutricionista fora do programa.

"Acho que a gente vai manter a amizade. A gente tinha conversado lá dentro sobre isso. Eu conheci uma pessoa muito importante, depois que a gente parou de ficar e se acertou, e eu estou muito feliz pela amizade que construí, pela pessoa que conheci...", começou elogiando a sister.

O artista reforçou que deseja coisas boas à Giovanna: "Acho que aqui fora muita coisa vai acontecer, a gente vai viver...e se a gente se 'trombar' [encontrar] um dia, acho que vai ser ideia normal mesmo, de amizade. Então, desejo tudo de bom para ela, já tinha desejado isso lá dentro, mas o meu carinho por ela não muda e ela sabe disso".

Em seguida, Bin reforçou: "Acho que vamos ficar na amizade mesmo", finalizou.