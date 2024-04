BBB 24: MC Bin Laden se choca ao questionar estado civil de Lucas: 'Meu Deus!'

Fora do BBB 24, MC Bin Laden não escondeu a curiosidade e quis entender a ausência da ex-esposa de Lucas nas últimas semanas

O cantor MC Bin Laden, eliminado do BBB 24 com 80,34% dos votos do público, participou do 'Bate-Papo BBB' durante a madrugada desta sexta-feira, 5, e falou um pouco sobre sua trajetória dentro do reality show da Globo. Ao longo da entrevista com Thais Fersoza e Ed Gama, o ex-brother se surpreendeu ao descobrir uma nova 'fofoca' da vida real.

Na ocasião, Bin Laden explicava o motivo de ter se irritado com Davi após o jovem usar a expressão 'Calma, calabreso' durante uma discussão com Lucas Henrique. Curioso, o funkeiro aproveitou a oportunidade para perguntar aos apresentadores uma informação sobre a vida pessoal do ex-colega de confinamento.

O artista, então, questionou a ausência de Camila Moura, agora ex-esposa de Lucas, nas últimas semanas. O assunto, inclusive, se tornou um dos principais dentro da casa mais vigiada do país desde que o brother parou de receber fotos da nova influenciadora digital.

"Ele gosta da fofoca, está vendo? Adora fofoca de verdade", se divertiu Thais Fersoza. "Vou te adiantar: o Buda está solteiro", revelou Ed Gama. "Meu Deus do céu!", reagiu Bin Laden, sem conseguir esconder a surpresa com a notícia. "Por isso que não apareceu a foto no ovo de Páscoa, no quarto do líder, almoço do anjo…", explicou a apresentadora.

Vale lembrar que, recentemente, Camila Moura revelou que não tomou uma decisão definitiva sobre o futuro da relação com Lucas Henrique. "Eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções", disse ela em entrevista ao portal LeoDias.

MC Bin Laden reencontra aliados do Gnomo

O jogo do BBB 24 chegou ao fim para MC Bin Laden na noite de quinta-feira, 4, e, apesar de não ter conseguido vencer o reality show da Globo, o ex-brother conquistou diversas amizades dentro do confinamento. Ao longo desta madrugada, o artista foi surpreendido com uma visita para lá de especial por dois de seus aliados do Gnomo.

Assim que realizou a participação no 'Bate-Papo BBB' com Thais Fersoza e Ed Gama, Bin Laden seguiu para um hotel para descansar. No entanto, momentos depois, Giovanna Pitel e Rodriguinho apareceram no local e reencontraram o ex-colega de confinamento.

"Não acredito", declarou o eliminado da semana, bastante alegre com a surpresa dos amigos. Logo após abraçar Rodriguinho, o funkeiro foi ao encontro de Pitel para abraçá-la também. "Meu Deus do céu, como eu amo vocês", declarou Bin. Confira o reencontro!