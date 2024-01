BBB 24: Fernanda reflete sobre briga com Alane: "Não foi pauta de corpo"

Em conversa com Giovanna Pitel no Quarto Gnomo, Fernanda refletiu sobre a briga que teve com Alane no 'BBB 24' na academia

No Quarto Gnomo do BBB 24, Fernanda conversou com Giovanna Pitel sobre a briga que aconteceu com Alane na academia. Durante o papo, a confeiteira afirmou que a bailarina levantou uma pauta sobre o corpo.

"Mas, amiga, quando eu falei do negócio lá e você falou: 'Eu também vou ficar triste porque sou molinha'. Não quis botar", disse a sister. "Eu sei. Eu não estava lembrando do contexto. Quando você falou, é mesmo. Foi só chumbo trocado", respondeu Pitel.

Fernanda ressaltou para a amiga que foi apenas uma troca de ofensas. "Foi chumbo trocado. Eu não olhei ali para ela e falei isso", pontuou. "Porque ela falou: 'Levantou a perna' e olhei para ela. Ela falou: 'Dá para levantar mais'. Eu disse: 'Também dá para fazer, porque aí está mole'", explicou.

A sister deu mais detalhes sobre a discussão com Alane. "Ela falou: 'Vem falar do meu corpo'. E eu : 'Dá uma olhadinha no espelho, se olha você'. Você tem que olhar o seu corpo, não sou eu. Se você está sentindo que está bem, está bom, então. Não foi pauta de corpo. Ela quis jogar para esse lado", afirmou a confeiteira. "Ela jogou para esse lado. A casa todinha comprou esse lado", afirmou Pitel. '"Aí joguei muito mais baixo falando da garota", finalizou Fernanda.

Alane desabafa sobre briga com Fernanda

Alane desabafou com os amigos após a discussão que teve com Fernanda. Na área externa da casa, a bailarina estava nervosa quando Beatriz, Anny, Michel, Leidy Elin, Raquele, Wanessa, Yasmin e Matteus chegaram. "Primeira coisa que ela falou é que eu não deveria feito essa pose que eu fiz e ter perdoado ela porque ela não me deu. Ela falou que eu sou mole na academia, ela me chamou de palhaça", começou contando da briga.

" [...] A única coisa que eu falei para ela era que ela era mentirosa e ela assumiu que ela é mentirosa. E ela é, eu não falei de nenhuma característica física dela, eu não sou louca, eu não sou mal-educada. Eu tenho consciência, eu não julgo corpo alheio, ela pode achar o que for de mim, ela falou para eu carregar mais peso. Eu sou bailarina, eu sou modelo, eu sofro com pressão estética a minha vida inteira para vir uma pessoa e falar isso? Eu nem perguntei!", afirmou.