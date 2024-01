BBB 24: Alane desabafa sobre briga com Fernanda: "Ela falou do meu corpo!"

Nervosa, a sister contou sobre a briga que teve com Fernanda após a confeiteira falar de seu corpo

Alane desabafou com os amigos após a discussão que teve com Fernanda na tarde desta quarta-feira, 31, no Big Brother Brasil 21.

Na área externa da casa, a bailarina estava nervosa quando Beatriz, Anny, Michel, Leidy Elin, Raquele, Wanessa, Yasmin e Matteus chegaram. "Primeira coisa que ela falou é que eu não deveria feito essa pose que eu fiz e ter perdoado ela porque ela não me deu. Ela falou que eu sou mole na academia, ela me chamou de palhaça", começou contando da briga.

Beatriz perguntou o que Fernanda falou para a sister. "Ela falou que eu faço um personagem, que eu sou assim, que eu posso encenar como for e que ela não acredita. Ela falou 'tu pode fazer o que tu quiser' e levantou a perna. Tu pode forçar como tu quiser, e levantou a perna. Ela estava debochando comigo, eu debochei com ela. Aí eu falei 'dá até para levantar mais essa perna', aí ela falou 'carrega mais peso então porque tu tá meio mole'. E me chamou de palhaça", contou a paraense.

Alane continuo dizendo que a confeiteira afirmou não ter se arrependido. "Ela falou 'eu não estou arrependida de nada do que eu fiz', eu falei 'tudo bem, se você não está se sentindo arrependida por ser mentirosa, o problema é seu. Claro, ela me chamou de palhaça, ela falou do meu corpo", acrescentou.

"A única coisa que eu falei para ela era que ela era mentirosa e ela assumiu que ela é mentirosa. E ela é, eu não falei de nenhuma característica física dela, eu não sou louca, eu não sou mal educada. Eu tenho consciência, eu não julgo corpo alheio, ela pode achar o que for de mim, ela falou para eu carregar mais peso. Eu sou bailarina, eu sou modelo, eu sofro com pressão estética a minha vida inteira para vir uma pessoa e falar isso? Eu nem perguntei!", afirmou.