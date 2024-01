BBB 24: Em praça, população de Parintins vibra com porcentagem de Isabelle

A população de Parintins se reuniu em uma praça para acompanhar o resultado do primeiro paredão de Isabelle no BBB 24

Amazonas está mesmo em peso torcendo para Isabelle Nogueira no Big Brother Brasil 24! Na noite desta terça-feira, 30, a população de Parintins se reuniu em uma praça para assistir ao resultado do primeiro paredão que a sister participou.

A cunhã recebeu 61,02% dos votos e foi a mais votada da edição - que encerrou os paredões com voto para ficar.

Em um vídeo que tem circulado na web aparece um enorme grupo de pessoas reunidos em uma praça assistindo ao programa ao vivo em um telão.

Após anunciarem a eliminação deLuigi, o reality exibiu as porcentagens dos brothers que permaneceram na disputa. Assim que apareceu a porcentagem de voto de Isabelle, o público levantou, aplaudiu e gritou bastante comemorando o resultado.

Confira:

🚨AGORA: População de Parintins vibra após Isabelle Nogueira receber 61% para ficar no #BBB24. pic.twitter.com/p8eaZ1gODL — CHOQUEI (@choquei) January 31, 2024

Boi Caprichoso supera rivalidade e apoia Isabelle no paredão

O Boi Bumbá Caprichoso do Festival de Parintins se pronunciou sobre o primeiro paredão em que Isabelle,cunhã-poranga do Boi Garantido, está disputando no Big Brother Brasil 24.

A amazonense é rival do Caprichoso, mas isso não impediu do perfil oficial no Instagram demonstrar apoio a dançarina. Em um post compartilhado de Isabelle e do perfil do rival, eles pediram para votarem para participante permanecer no reality pelo que ela representa para a cultura.