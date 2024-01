BBB 24: Boi Caprichoso supera rivalidade e apoia Isabelle no paredão

Boi Caprichoso surpreendeu com uma postagem sobre Isabelle, cunhã do rival Garantido, estar no paredão do BBB 24

O Boi Bumbá Caprichoso do Festival de Parintins se pronunciou sobre o primeiro paredão em que Isabelle Nogueira , cunhã-poranga do Boi Garantido, está disputando no Big Brother Brasil 24.

A amazonense é rival do Caprichoso, mas isso não impediu do perfil oficial no Instagram demonstrar apoio a dançarina. Em um post compartilhado de Isabelle e do perfil do rival, eles pediram para votarem para participante permanecer no reality pelo que ela representa para a cultura.

"Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi- Bumbá de Parintins", escreveram na legenda.

"Estamos fazendo história com essa união tribal! Gratidão, Caprichoso! Juntos pela cultura do Amazonas", comentou o perfil da dançarina.

O apoio surpreendeu a web que não deixou de comentar sobre o assunto, além de brincar com comparações para quem é de fora da região entender a importância dessa união.

"A Isabelle conseguiu unir garantido e caprichoso, Amazonas e Pará e está unindo norte e nordeste. Eita a mulher está representando muito", comentou um seguidor. "Explicando para quem é de fora: isso aqui é como se o Real Madrid se unisse com o Barcelona, como se a Anitta e a Ludmilla postassem uma selfie juntas, como se a Apple e a Samsun produzissem um celular junto TÁ DANDO PRA ENTENDER?", brincou mais um.