BBB 24: Em conversa com Wanessa, Isabelle defende Davi: "Coração muito bom"

Após Wanessa Camargo expressar sua opinião sobre Davi, Isabelle sai em defesa do amigo em conversa com a cantora no jardim; veja!

Após Wanessa Camargodetonar as atitudes de Davi no BBB 24, da Globo, o brother foi defendido por sua amiga, Isabelle. Em conversa entre as sisters no jardim na tarde desta segunda-feira, 29, as duas conversaram sobre o motorista.

Na ocasião, a dançarina elogiou Davi para a cantora. "Não ele [como] uma pessoa ruim. Eu acho que ele tem um coração muito bom. Ele é um menino, sonhador", disparou Isabelle. Logo em seguida, ela negou que tinha tido uma experiência negativa com o brother.

"Das vezes que eu converso com ele, sempre ele me ouve muito, ele nunca me mandou calar a boca, nunca senti falas agressivas comigo. Até porque eu sou adulta o suficiente para me defender. Já passei por muita coisa na minha vida, inclusive por relacionamento abusivo. Eu saberia me defender e eu acho que ele sempre me respeitou como amiga", confessou a sister, prendendo a atenção de Wanessa, que lhe escutou quieta.

Isabelle ainda disse que a troca entre eles é algo que ela gosta em uma relação amigável. "É uma coisa que eu valorizo muito numa amizade. A gente divergir opiniões, mas você fala e eu considero. Eu considero nossa amizade contínua, uma coisa que eu sempre valorizei muito, e valorizo muito porque ele me ouve muito, eu também ouço muito ele quando ele tem que falar. De vez em quando a gente diverge, mas tudo certo também", finalizou.

Confira:

Wanessa presenteia Davi com bolsa de estudos

Mesmo após criticar as atitudes do brother, Wanessa Camargo surpreendeu ao presentear Davi com uma bolsa de estudos. Em uma dinâmica que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 29, no BBB 24, a cantora foi sorteada e pode escolher duas pessoas para ajudá-la.

A sister escolheu Davi e Deniziane. A dupla acertou a pergunta e cada um ganhou uma bolsa de estudos no curso que desejar além de R$5 mil. Wanessa também ganhou R$10 mil. Após a dinâmica, o motorista de aplicativo abraçou a artista e a agradeceu por ter sido escolhido. "Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe", disse ele.

Depois, o brother caiu no choro emocionado por ganhar bolsa e conseguir realizar seu sonho de estudar medicina. "Aí, Davi, ganhou sua faculdade, 100%", parabenizou Raquele. "Cem por cento integral, véi. Agora só é eu ficar de boa agora aí", respondeu ele. "O que você mais queria, né?", perguntou a doceira. "Claro, gente. Uma faculdade de medicina é 10 mil por mês. 9 mil, por mês, eu já olhei", falou Michel.

"Nove mil por mês! Engraçado foi que hoje de manhã, eu e Wanessa, a gente estava conversando aqui. Ela estava acordada e eu acordei mais cedo e a gente estava aqui no sofá trocando essa ideia. A gente estava falando... eu estava falando para ela, a gente já conversou isso várias vezes: 'Wanessa, só quero só a faculdade... eu não quero dinheiro, quero só a faculdade", recordou Davi.