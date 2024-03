BBB 24: Definido! Brothers do Gnomos definem alvos para formação do paredão

Fernanda, Pitel, Lucas e Giovanna batem martelo sobre em quem votarão na formação do paredão de hoje no BBB 24

Neste domingo, 31, é dia de eliminação e formação de paredão no Big Brother Brasil 24. Os brothers já imaginam que estão no 'Modo Turbo' e já estão especulando em quem votarão após o resultado do paredão que está sendo disputado entre Beatriz, Giovanna e Fernanda.

Durante a tarde, Fernanda, Giovanna, Pitel e Lucas Henrique se reuniram no Quarto Gnomos para definir quem serão os alvos da noite e citaram os nomes de Matteus, Alane, Davi e Isabelle.

"A gente vai votar em quem?", questionou a alagoana. "A gente tem que conversar, cara, pra mim Matteus. Aí, a gente tem que ir com três opções. "Pra mim tem que ser Matteus, aí escolher quem vem primeiro, Davi ou Alane, porque a Alane não foi para o Paredão", sugeriu Buda.

"Nem a Isabelle", comentou Pitel. "A Isabelle eu puxo. Se eu for, eu puxo. Se for de puxa, eu puxo ela", afirmou o professor de educação física.

"De votação Matteus como prioridade e Davi, porque Davi também não foi nesse Paredão", disse a assistente social. "Nem a Alane. Ela voltou no Bate-Volta", observou Lucas. "Alane voltou do outro, tem que ir também", pontuou Fernanda.

Pouco depois, a confeiteira perguntou sobre a segunda opção: "Tá, mas o segundo nome é Alane ou Davi?". Buda, então, pediu a opinião de Giovanna. "Segundo nome, Alane ou Davi para emergência?", questionou Fernanda. "Alane", respondeu a nutricionista. "Pode ser", disparou Lucas.