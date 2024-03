BBB 24: Pitel descobre quebra do grupo Fadas: 'Problema grande'

Ao usar Central do Líder, Pitel descobre que Matteus e Davi discutiram; sister repercutiu informação privilegiada para aliados

Durante a festa neste sábado, 30, no BBB 24, Pitel resolveu usar a Central do Líder para ouvir a conversa de seus adversários. A assistente social então acabou descobrindo que houve uma discussão entre Davi e Matteus.

A amiga de Fernanda colocou para ouvir o bate-papo do motorista de aplicativo com Alane e acabou sabendo um pouco do que houve entre eles. Pitel então comentou sobre a quebra que houve no grupo Fadas.

"Ih, quebrou, hein. Não era o grupo do amor? Problema grande", opinou a líder da semana que colocou Beatriz no paredão.

Em seguida, Pitel voltou para a festa e contou tudo o que ouviu para Lucas Henrique: "Ele estava falando alguma coisa que aconteceu entre eles. Porque parece que o Matteus foi cobrar ele, que ele estava meio que distante, mas ele disse que era coisa da cabeça dele". "Será que é uma boa causar uma discórdia? Chamar o Matteus pra trocar uma ideia?", sugeriu Buda.

Após discutir com Matteus, Davi tomou uma decisão drástica e disse que não falará mais com o gaúcho. Além disso, ele desabafou com Isabelle sobre acreditar que houve aproximação de aliados para somarem votos.

Pitel acionou a Central do Líder para ouvir conversa entre Alane e Davi 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/9hSoyMMa1B — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024

Davi toma decisão drástica e decide quebrar aliança

Parece que Davi não está mais disposto a jogar com os Fadas. Durante a madrugada deste domingo, 31, o baiano comentou com Isabelle que jogará sozinho e que não deseja mais falar com Matteus depois de discutir com o gaúcho.

Após protagonizar o desentendimento com Alegrete, o motorista de aplicativo se mostrou bastante incomodado e compartilhou com a manauara o que pretende agora no jogo. "Eu não vou estar andando com pessoas que penso nelas como minha amizade e prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos para futuramente jogar na minha cara", disse ele. Veja mais aqui.