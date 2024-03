BBB 24: Buda e Fernanda criticam atitude de Bia: 'Tomando no gargalo'

Durante festa na casa, Buda e Fernanda criticam Bia ao vê-la tomando no gargalo da garrafa; brothers detonaram postura da comerciante

Durante a festa deste sábado, 30, no BBB 24, Lucas Henrique e Fernanda criticaram Beatriz ao ver a vendedora do Brás tomando uma atitude. Ao vê-la bebendo na boca da garrafa, os brothers detonaram a sister.

O professor de Educação Física comentou com a confeiteira: "Falei com a Giovanna, eu tenho coragem, se eu ver a Bia tomando de novo no gargalo, pegar um copo e dar na mão dela". Fernanda, então, disse: "Mas ela pegou a garrafa e botou ali, ó. Ela pegou a mesma garrafa, terminou de beber no gargalo e separou a garrafa. Eu reparei nisso (...) Ela ficou depois bebendo com ela direto na boca".

Fernanda seguiu falando: "Largar para os outros ali beber, brother? Isso aí é maluquice. E a pior parte pra mim não foi só essa, tomar banho com água de coco. Está achando que está aonde?". Buda afirmou: "Não faz isso em lugar nenhum". Pitel chegou e questionou do que os brothers estão falando. A confeiteira disse: "Do banho de água de coco". A assistente social, então, falou: "É uma loucura, tá?".

Ainda neste sábado, 30, Fernanda deu o que falar na web ao novamente dizer que "falta um cromossomo" em Beatriz. A fala capacitista causou revolta de novo nos internautas.

Fernanda já havia dito fala capacitista

Na noite de segunda-feira, 18, Fernanda afirmou que Beatriz deveria buscar um diagnóstico médico durante uma conversa com os brothers na área externa da casa. "Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali", disse ela.

"Vocês ficam: 'Não pode falar essas coisas'. Eu estou falando o que eu acho, que é dodói. Eu acho que ela tem problema, não acho nada normal ali. Acho que tem problema. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo", opinou.

Fernanda: "Quando eu falo vocês ficam me julgando... Eu acho essa menina [Bia] dodói. Tá faltando cromossomo ali [...] Eu acho que ela tem problema, eu não acho nada normal ali. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo"pic.twitter.com/VacJAHWy35 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 18, 2024

Nas redes sociais, os internautas desaprovaram a atitude da participante. "Tenho um filho com síndrome de down e ver uma mãe atípica, com filho autista que sabe a nossa luta contra o preconceito, certas falas, saindo da própria boca dela, é um soco no estômago, ultrapassa muito o BBB, dói, vontade de chorar", afirmou uma seguidora.