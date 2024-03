BBB 24: Fernanda volta a debochar de Bia: 'Falta um cromossomo'

De novo? Fernanda volta a dizer que Beatriz tem "um cromossomo a menos"; confeiteira já havia sido repudiada por fala semelhante recentemente

Mais uma vez Fernanda debochou do comportamento de Beatriz usando um termo preconceituoso para isso. Dias após dizer que "tá faltando um cromossomo ali", a confeiteira voltou a declarar que "falta um cromossomo" na vendedora do Brás.

A fala capacitista novamente foi reprovada pelos internautas e ocorreu neste sábado, 30, durante conversa com seus aliados no Quarto Gnomo. A crítica de Fernanda foi dita após Giovanna relembrar que Bia estava na piscina pulando e gritando.

Ao ouvir que a comerciante teria festejado e cantado na piscina, a confeiteira debochou: "Eu não tô falando que falta um cromossomo ali?".

A amiga da sister, Pitel, já havia reclamado do comportamento de Beatriz com Lucas Henrique. Ao vê-la comemorando sozinha na piscina, a assistente social e o professor de capoeira viram a atitude como provocação.

Fernanda já havia dito fala capacitista

Na noite de segunda-feira, 18, Fernanda afirmou que Beatriz deveria buscar um diagnóstico médico durante uma conversa com os brothers na área externa da casa. "Eu acho essa menina dodói, cara. Acho ela dodói do tipo dodói. Está faltando cromossomo ali", disse ela.

"Vocês ficam: 'Não pode falar essas coisas'. Eu estou falando o que eu acho, que é dodói. Eu acho que ela tem problema, não acho nada normal ali. Acho que tem problema. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo", opinou.

Fernanda: "Quando eu falo vocês ficam me julgando... Eu acho essa menina [Bia] dodói. Tá faltando cromossomo ali [...] Eu acho que ela tem problema, eu não acho nada normal ali. Fico até com medo de falar, às vezes, porque acho que é uma questão de laudo"pic.twitter.com/VacJAHWy35 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 18, 2024

Nas redes sociais, os internautas desaprovaram a atitude da participante. "Tenho um filho com síndrome de down e ver uma mãe atípica, com filho autista que sabe a nossa luta contra o preconceito, certas falas, saindo da própria boca dela, é um soco no estômago, ultrapassa muito o BBB, dói, vontade de chorar", afirmou uma seguidora.