BBB 24: Provocação? Pitel reclama de atitude de sister na piscina

Em conversa com Buda na área externa, Pitel reclama de postura de sister ao entrar na piscina; líder acredita que ação seja forçada para provocar

A líder da semana Pitel colocou Beatriz no paredão e se mostrou incomodada com o jeito da participante em mais uma situação na casa do BBB 24. Neste sábado, 30, ao vê-la passar com Giovanna para as compras da Xepa, a alagoana reclamou da vendedora do Brás para Lucas Henrique.

Enquanto conversava com o professor de capoeira, a assistente social ficou incomodada com a comerciante dançando e cantando na piscina. “Ela quer reafirmar, ainda mais, que não é, que ela não está, ela quer reafirmar ainda mais que...”, analisou Pitel.

Lucas Henrique lembrou: “Ela estava deitada ali. É só a gente sentar aqui”, sendo interrompido pela alagoana que disse: “Que ela começa a pular e cantar”. “É nitidamente, Pitel. É nítido que é para alfinetar a gente”, declarou o capoerista.

“Claramente, ela quer demonstrar que não: eu não escolhi essa música para ser a trilha sonara do meu enredo. É a música que está no meu coração'. Você não ia precisar fazer isso porque, quando eu cheguei, você não estava fazendo isso”, falou Pitel. “Se a gente não estivesse aqui, também não ia fazer isso”, concluiu Buda. Os dois continuaram o assunto e Pitel falou: “E quer me convencer que é do coração. p*** *** *****. Não sei o que o Brasil comprou não, mas eu sei o que eu estou sentindo e não parece”.

Depois da formação do paredão, Pitel desabafou e reclamou de Tadeu Schmidt, alegando que o apresentador não deixou que ela fizesse a justificativa de seu voto em Beatriz.

Fernanda alega mudança no comportamento de Davi

Em conversa com seus aliados no Quarto do Líder, Fernanda comentou com a líder Pitel e Lucas Henrique sobre a mudança de comportamento que enxerga em Davi. Segundo a confeiteira, o baiano de início se dizia "homem" e agora se colocou como "menino".

A participante, que está no paredão e sofre o risco de ser eliminada, opinou sobre o motorista de aplicativo ter mudado seu discurso para conquistar o público. "Para o Davi rolou um mini workshop. Você viu que ele começa a ter uma mudança de discurso em meados do jogo", observou Fernanda. Leia mais aqui.