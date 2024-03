BBB 24: Pitel reclama de atitude de Tadeu Schmidt: 'Fui invisibilizada'

Após formação de Paredão, Pitel reclama de Tadeu Schmidt; líder da semana desabafou sobre não ter tido a oportunidade de justificar o voto

A líder Pitel não gostou da forma que Tadeu Schmidt conduziu a formação do paredão no BBB 24 nesta sexta-feira, 29. Segundo a sister, o apresentador não teria deixado que ela justificasse seu voto em Beatriz.

Em conversa com sua aliada Fernanda, que causou ao falar sobre Davi não se encaixar em seu grupo ser um "menino pobre", a assistente social desabafou e reclamou do comandante da atração. “E Tadeu nem deixou você falar, né? Mó esculacho!”, cutucou a confeiteira.

Pitel então respondeu: “Ele nem perguntou se eu tinha uma justificativa para acrescentar. Fui invisibilizada.” Fernanda concordou: “Você foi!”. A líder comentou: “Eu tinha fala, eu queria justificar, eu tava ensaiando e ele viu.”

Lucas Henrique então sugeriu: “Se você pedisse, ele ia deixar.” Pitel respondeu: “Eu não ia pedir, né. Não vou cortar.” Fernanda analisou: “Agora corta pra situação se fosse o contrário. Você acha que não iriam falar?”. Pitel continuou desabafando: “Se eu soubesse que não ia justificar, teria justificado ontem. Mas a pessoa não quer estragar antes do momento, né?”.

Pitel falou sobre não ter tido a chance de justificar a indicação de Beatriz:



"Ele [Tadeu] nem perguntou se eu tinha uma justificativa para acrescentar. Fui invisibilizada." #BBB24



pic.twitter.com/5XUlZd3Opy — Alfinetei (@ALFINETEI) March 30, 2024

Fernanda alega mudança no comportamento de Davi

Em conversa com seus aliados no Quarto do Líder, Fernanda comentou com a líder Pitel e Lucas Henrique sobre a mudança de comportamento que enxerga em Davi. Segundo a confeiteira, o baiano de início se dizia "homem" e agora se colocou como "menino".

A participante, que está no paredão e sofre o risco de ser eliminada, opinou sobre o motorista de aplicativo ter mudado seu discurso para conquistar o público. "Para o Davi rolou um mini workshop. Você viu que ele começa a ter uma mudança de discurso em meados do jogo", observou Fernanda. Leia mais aqui.