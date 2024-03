BBB 24: Fernanda alega mudança no comportamento de Davi: 'Meio ignorante'

Em conversa com Pitel e Lucas Henrique, Fernanda alega ter percebido uma mudança no comportamento de Davi para conquistar o público

Em conversa com seus aliados no Quarto do Líder, Fernanda comentou com a líder Pitel e Lucas Henrique sobre a mudança de comportamento que enxerga em Davi. Segundo a confeiteira, o baiano de início se dizia "homem" e agora se colocou como "menino".

A participante, que está no paredão e sofre o risco de ser eliminada, opinou sobre o motorista de aplicativo ter mudado seu discurso para conquistar o público. "Para o Davi rolou um mini workshop. Você viu que ele começa a ter uma mudança de discurso em meados do jogo", observou Fernanda.

"Ele muda de postura, ele sai do 'eu sou homem' para o 'eu sou menino'", opinou Buda. "Ele sai do 'eu sou homem, meu pai criou um homem' para 'sou um menino que está entendendo'", concordou Pitel. "Até metade do jogo ele ainda era meio ignorante e começou a ficar 'brifado' em todo conteúdo dele", declarou Fernanda.

"Começa com a Wanessa falando. Ela traz essa narrativa de 'ah, você é só um menino' e ele o tempo todo afirmando que é um homem. Aí ele viu que o melhor caminho é jogar pra cota da idade. Tipo... 'ah, errei', e joga na cota da idade", explicou a alagoana. "Porque quem é homem tem que se responsabilizar e levar surra como homem. Agora, menino a gente passa a mão", analisou Fernanda. "Ainda mais quando você é homem, quando você está do lado masculino da força [...] Quanto mais novo, menos responsável pelas suas atitudes você vai ser", disse Pitel.

Ainda em conversa no Quarto do Líder, Fernanda deu o que falar na rede social ao dizer que Davi não se encaixa no grupo Fadas por ser "um menino pobre". É bom lembrar que, nos últimos dias, a confeiteira desagradou com mais uma declaração sobre ele. Na ocasião, ela falou sobre ele arrumar um emprego como "segurança de prédio". A equipe dela então se pronunciou.

Pitel: "Ele [Davi] tentou muito jogar ela [Isabelle] de escanteio, tá? Ela que não abriu mão dele" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/wyhCJWRwaU — Big Brother Brasil (@bbb) March 30, 2024

Fernanda choca com fala sobre os filhos

Em conversa com Pitel, Fernanda falou sobre o jogo e também sobre a vida pessoal. Durante o bate-papo, a confeiteira deu o que falar ao dizer falas absurdas sobre vontades que teria em relação aos seus filhos.

Mãe solo de duas crianças, Marcelo, de 11 anos, e Laura, de 5 anos, a sister tem apenas o pai da caçula presente na criação e enfrenta ainda mais dificuldades por um deles ser autista. Apesar da dura realidade, Fernanda acabou passando dos limites ao fazer um desabafo citando atitudes absurdas que "gostaria de fazer". Veja mais aqui.