Quem deve sair do BBB 24? Enquete aponta eliminação de sister

Beatriz, Fernanda e Giovanna disputam a permanência no BBB 24 esta semana. Saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

Neste domingo, 31, mais um participante será eliminado do BBB 24. O décimo quinto paredão já foi formado e Beatriz (23), Fernanda (32) e Giovanna (28) disputam a permanência no jogo. A berlinda promete causar uma reviravolta no programa que agora está caminhando para sua reta final.

Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, tudo indica que a eliminada deste domingo será Fernanda, a participante está com 56.46% dos votos para sair da casa mais vigiada do Brasil. Até o momento, nenhuma das sisters recebeu alto inídice de rejeição.

O segundo lugar foi ocupado por Giovanna, a nutricionista está com 29.18% dos votos para deixar o BBB 24. Por fim, Beatriz conquistou apenas 14,35% de rejeição do público para ser eliminada neste paredão. Ainda dá tempo de votar em quem você acha que deve deixar o programa neste domingo.

Quem deve deixar o BBB 24? Beatriz

Fernanda

Giovanna

O resultado surpreendeu parte dos telespectadores, Fernanda era tida como uma das favoritas. A participante caiu no gosto do público por suas falas um pouco ácidas e pelo seu jeito levemente debochado.

Recentemente, ela se envolveu em alguns episódios conturbados. Em uma dessas falas, ela disse que Davi (21) não se encaixava no grupo Fadas. A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas.

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO DA SEMANA DO BBB 24?

Bia foi indicada pela Líder Pitel (24), que distribuiu a pulseira de alvo para a vendedora e Matteus (27), mas como o gaúcho venceu a Prova do Anjo que era autoimune, ele automaticamente se livrou da indicação e deixou a alagoana sem opção.

Depois foi aberta a votação pela casa. Fernanda foi a mais votada com 5 votos. Alane (24) foi a segunda mais votada pela casa, com 4 votos. A bailarina não foi para o paredão, mas tinha o direito de indicar uma pessoa à berlinda e escolheu Giovanna.

Por conta da dinâmica do modo turbo, uma das participantes será eliminada já neste domingo, 31. Ainda hoje, terá uma nova Prova do Líder e uma nova formação de paredão. Os brothers devem enfrentar formações de paredões todas sextas, domingos e terças.

As datas para as provas do líder e eliminações ficaram marcadas para os domingos, terças e quintas. A final do BBB 24 está marcada para acontecer no dia 16 de abril.