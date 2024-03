BBB 24: Davi se revolta com punição causada por Fernanda: 'Me deixou com raiva'

Após perceber que todos os alimentos do BBB 24 foram confiscados, Davi reclamou de Fernanda por ter colocado a casa no 'Tá com Nada'

Depois da tentativa de Yasmin Brunet em colocar todos do BBB 24 no 'Tá com Nada', os brothers receberam a punição do Big Boss através de Fernanda. Apesar de não ter sido intencional, a ação da sister gerou bastante revolta entre alguns participantes do reality show da Globo.

Ao longo da madrugada desta quinta-feira, 7, na cozinha da Xepa, Davi percebeu que todos os alimentos da casa haviam sido confiscados ao abrir os armários e a geladeira. Indignado com a situação, o motorista de aplicativo desabafou com os colegas de confinamento.

"Não era feijão e arroz? Vocês estão brincando", reagiu Davi, sem acreditar que tudo estava vazio. "Eles tiraram tudo. Sabe o que é tudo? Só tem água", relatou ele ao encontrar Isabelle e Beatriz no banheiro.

"Você não tinha visto, Davi?", questionou a vendedora. "Não, para mim tinha arroz, feijão, tempero e goiabada", respondeu o brother. "Não tem nada", reforçou Bia. "Está brincando. Estão de sacanagem. Nada não existe. Não vai dar certo isso", reclamou o baiano, ainda desacreditado.

Davi desesperado por conta do Tá com Nada

Eles tiraram tudo , sabem o que é tudo ,só tem água véi... pic.twitter.com/XC9KltkQSV — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) March 7, 2024

Momentos depois, o brother reclamou mais uma vez sobre o ocorrido. Em uma conversa com Matteus, ele fez um novo desabafo a respeito da ação de Fernanda e relatou o momento em que abriu os armários e se deparou com todos vazios.

"Conforme for passando o tempo, você vai vendo. Mas não dá pra se apavorar", disse o gaúcho, tentando acalmá-lo. "Não é se apavorar, é que não tem nada. Não tem carne, banana, laranja, limão", declarou Davi. E completou: "Eu abri a geladeira. Pra mim, eles iam deixar arroz, feijão e goiabada. Mas eles não deixaram nada. Isso já me deixou com raiva", admitiu ele.

Ainda bastante indignado, o motorista de aplicativo ressaltou para Matteus que a reação dos outros brothers em relação ao 'Tá com Nada' seria diferente caso a punição tivesse sido causada por ele e seus aliados.

🚨O Davi tá putasso com a Fernanda por conta do Tá com Nada. O Alegrete disse que a produção não vai deixar eles com fome.



Alegrete: aqui não é No Limite, é Big Brother kkkkkkkkkk



Davi: isso vai dar merda, vai dar merda…



🎥 reprodução Globoplay pic.twitter.com/PvNxTAr7X1 — Jeje (@jejezaum) March 7, 2024

Por que os brothets foram punidos?

Depois de uma semana tensa no jogo, na noite de quarta-feira, 5, os brothers do BBB 24 finalmente puderam relaxar e curtiram a festa do líderLucas Henrique. A diversão, no entanto, trouxe uma grande punição aos confinados.

Isso porque a sister Fernanda entrou na casa com um copo de bebida da festa, o que é proibido por regra. Por causa disso, a confeiteira levou -50 estalecadas e acabou colocando todos os brothers no saldo negativo.

Assim, seguindo as regras do programa, os participantes foram parar diretamente no 'Tá com Nada'. Confira!