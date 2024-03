BBB 24: Bia cria look feito com saco de lixo para festa: "Muito diferente"

Beatriz inovou ao montar um look inteiro de saco de lixo para a Festa do Líder Lucas Henrique

Beatriz irá surpreender com seu look para festa, que acontece na noite desta quarta-feira, 06, no Big Brother Brasil 24.

Para a Festa do Líder Lucas, que terá 'Churrasquinho na Laje' como tema, a vendedora decidiu montar um conjunto todo feito de saco de lixo.

No Quarto Fada, a sister provou a invenção para amiga Alane. "Ah, eu gostei!", analisou Bia. "Eu adorei!", opinou a bailarina. "Achei diferente, né? Ficou muito diferente. Ah, eu adoro coisa diferente", completou.

Com base de uma saia curta e um biquíni de alcinha, ela envolveu alguns sacos de lixo verde para montar o visual final.

Nas primeiras semanas de reality, Beatriz também decidiu inovar para curtir uma das festas. Na ocasião, ela exibiu um top customizado com saco de lixo e disse que adora customizar roupas em sua casa.

LOOK SUSTENTÁVEL ♻️

Bia customizou uma saia e um biquíni de saco de lixo, um look de festa diferente e único. #TeamBeatrizReis 🍓 | #BBB24pic.twitter.com/Pzeqet8HmW — PORTAL BEATRIZ REIS🍓 (@PortalBeatrizBR) March 6, 2024