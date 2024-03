BBB 24: Fernanda comete infração gravíssima e leva a casa para o ‘Tá com Nada’

Fernanda viola regra importante do programa durante festa e aplica punição extrema do Tá com Nada; entenda o que muda no BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 7, os brothers aproveitaram a Festa do Líder, Lucas Henrique. Porém, durante o evento, a sister Fernanda acabou cometendo uma infração gravíssima, o que resultou em uma punição extrema para toda a casa: o ‘Tá com Nada’. Vamos entender o que aconteceu e as mudanças que ocorrerão no Big Brother Brasil 24:

Fernanda causou o incidente ao entrar na Casa mais vigiada do Brasil com uma taça de bebida da festa, algo proibido no reality show da Globo. Por essa razão, a confeiteira perdeu 50 estalecas. Mas essa não foi a única punição da carioca, já que os outros brothers estavam acumulando um número alto de 'vacilos' anteriores na casa.

Assim que a sister cometeu o erro, o 'Vacilômetro', um termômetro de 'infrações', acabou explodindo e resultou na punição para os confinados, que foram parar no 'Tá com Nada'. Apesar de ser uma medida drástica, Fernanda e os demais colegas não se importaram e deram risada da punição coletiva, que vai impactar a alimentação de todos.

a fernanda entrou na casa com bebida e todo mundo foi parar no tá com nada



caos



pic.twitter.com/t2jt2M7WEQ — luscas (@luscas) March 7, 2024

Vale lembrar que na semana passada, o grupo de Fernanda tentou aplicar a medida extrema de propósito, especialmente Yasmin Brunet, que recebeu várias punições. No entanto, a sister deixou essa medida drástica de lado depois que Boninho interveio. Na ocasião, o diretor do programa explicou que ela poderia ser expulsa por mexer com a produção do programa.

O que é o ‘Tá Com Nada’?

Antes de tudo, é importante entender que os brothers se dividem em dois grupos após a Prova do Líder. O todo poderoso da semana seleciona um número específico de colegas para participarem do VIP. Dessa forma, os privilegiados reúnem suas estalecas para fazer compras em um mercado com muitas opções. Além disso, eles recebem vários mimos na semana especial.

Enquanto isso, o outro grupo enfrenta uma dieta rigorosa com o mercado inflacionado, estalecas escassas e pouquíssimas opções na Xepa, incluindo proteínas como rabada, moela e fígado. Por isso, Fernanda, que foi eleita pelo líder nesta semana, perde sua vantagem e também coloca todos os colegas que estão no VIP na Xepa, com uma dieta ainda mais restrita que o normal.

Fernanda perdeu aliados no BBB 24:

Antes de aplicar a medida extrema, Fernanda e Yasmin Brunet conversaram na área externa da casa do BBB 24 sobre o jogo e a possibilidade de já ter um favorito ao prêmio do reality show da TV Globo. Durante o papo, a confeiteira afirmou que enquanto ela estiver na disputa, não há um campeão definido, apesar de ter perdido muitos aliados no programa.