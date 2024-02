BBB 24: Davi revela plano caso ganhe a liderança: 'Galera vai ficar pilhada'

Se preparando para um novo ciclo de jogo no BBB 24, Davi contou para um brother seu grande desejo caso vença a prova do líder

Após curtir uma noite de festa no BBB 24, da Globo, o brother Davi provou que já está focado em ganhar a próxima liderança do reality show. Em conversa com Matteus durante a madrugada desta quinta-feira, 15, o motorista de aplicativo revelou ao gaúcho são seus planos caso vença a prova do líder.

"Já falei até para Isabelle: se um dia eu for líder aqui, essa casa vai virar de cabeça para baixo, porque meu Vip só vai ser eu, você [Matteus] e Isabelle", avisou Davi, reforçando que não medirá esforços para defendê-los.

E continuou: "A galera vai ficar pilhada porque vai sobrar pulseira, mas só vai ser eu, você e Isabelle, minhas duas prioridades aqui dentro. Vou usar meu lado jogador. Quem quiser falar, que fale. As pessoas que eu quero levar para a final comigo, e eu vou lutar até o final", concluiu o brother.

Vale lembrar que Davi foi indicado direto ao último paredão por Lucas Henrique, líder da semana. Os participantes devem disputar uma nova liderança na noite desta quinta-feira, 15, sob o comando de Tadeu Schmidt, logo após a exibição de mais um capítulo da novela 'Renascer'.

Matteus avalia fim de romance com Deniziane

Enquanto alguns brothers curtiam a festa no BBB 24, da Globo, Matteus e Deniziane tiveram uma conversa bastante sincera a respeito do envolvimento entre os dois dentro do confinamento. Durante a madrugada desta quinta-feira, 15, a sister explicou para o gaúcho como tem se sentindo em relação ao romance.

"Já tem um tempo que estou angustiada porque eu não acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá", declarou Deniziane. E completou: "E aí eu não consigo ser eu".

Após ouvir o desabafo da amada, Matteus também falou sobre suas expectativas e mencionou a possibilidade de dar uma pausa na relação com a colega de confinamento. "Eu estou tentando ser ao máximo parceiro, independentemente de ficar [com você] ou não. Te admiro como pessoa antes de ficar contigo", disse ele.

"Se eu for ver, até eu mesmo já notei que se acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para ti e dizer: 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu. Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", acrescentou o brother.