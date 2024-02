BBB 24: Matteus avalia fim de romance com Deniziane: 'Não quero ser um estorvo'

Acabou? Em conversa com Matteus, a sister Deniziane revelou 'angústia' ao falar sobre envolvimento com o gaúcho no BBB 24

Enquanto alguns brothers curtiam a festa no BBB 24, da Globo, Matteus e Deniziane tiveram uma conversa bastante sincera a respeito do envolvimento entre os dois dentro do confinamento. Durante a madrugada desta quinta-feira, 15, a sister explicou para o gaúcho como tem se sentindo em relação ao romance.

"Já tem um tempo que estou angustiada porque eu não acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá", declarou Deniziane. E completou: "E aí eu não consigo ser eu".

Após ouvir o desabafo da amada, Matteus também falou sobre suas expectativas e mencionou a possibilidade de dar uma pausa na relação com a colega de confinamento. "Eu estou tentando ser ao máximo parceiro, independentemente de ficar [com você] ou não. Te admiro como pessoa antes de ficar contigo", disse ele.

"Se eu for ver, até eu mesmo já notei que se acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para ti e dizer: 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu. Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", acrescentou o brother.

Na sequência, Deniziane reforçou para o brother que não entrou no reality show com o intuito de formar casal, uma vez que isso poderia atrapalhá-la no jogo. "Aqui tudo é muito intenso. A gente não entende as coisas que sente. E por eu estar ‘abitolada’ desde o início de que eu não quero casal, quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua do meu caminho, eu meio que duvido das coisas, volta aquela dúvida inicial", relatou ela, por fim.

Matteus tira a barba e deixa Deniziane em choque

Hoje foi dia de mudança de visual no Big Brother Brasil 24! Os homens resolveram dar uma repaginada para a Festa do Líder Lucas Henrique que acontecerá na noite desta quarta-feira, 14.

Primeiro, Matteus deixou apenas o bigode e foi mostrar o resultado para Deniziane e as outras sisters. Ao lado de Lucas, ele chegou na área externa com uma toalha no rosto fazendo suspense. Ao revelar o bigode, os participantes se surpreenderam.

"Está parecendo aqueles caras daquelas séries", comentou Leidy Elin. Raquele completa: "Série mexicana, mafioso".

Pouco depois, Alegrete resolveu fazer uma mudança radical e tirou o bigode, ficando completamente sem barba. "Gente do céu, muda muito", afirmou Deniziane. "Outra pessoa", reagiu Alane. "Parece o Edward do Crepúsculo", opinou Beatriz.

Os brothers brincam dizendo que Matteus está parecido com o Lula Molusco, personagem do desenho Bob Esponja. "O Lula Molusco harmonizado", brinca a bailarina.