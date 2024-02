BBB 24: Matteus tira a barba e deixa Deniziane em choque: "Outra pessoa"

Matteus fez uma mudança radical de visual e deixou os brothers boquiabertos

Hoje foi dia de mudança de visual no Big Brother Brasil 24! Os homens resolveram dar uma repaginada para a Festa do Líder Lucas Henrique que acontecerá na noite desta quarta-feira, 14.

Primeiro, Matteus deixou apenas o bigode e foi mostrar o resultado para Deniziane e as outras sisters. Ao lado de Lucas, ele chegou na área externa com uma toalha no rosto fazendo suspense. Ao revelar o bigode, os participantes se surpreenderam.

"Está parecendo aqueles caras daquelas séries", comentou Leidy Elin. Raquele completa: "Série mexicana, mafioso".

Pouco depois, Alegrete resolveu fazer uma mudança radical e tirou o bigode, ficando completamente sem barba."Gente do céu, muda muito", afirmou Deniziane. "Outra pessoa", reagiu Alane."Parece o Edward do Crepúsculo", opinou Beatriz.

Os brothers brincam dizendo que Matteus está parecido com o Lula Molusco, personagem do desenho Bob Esponja. "O Lula Molusco harmonizado", brinca a bailarina.

O react de Deniziane ao novo visual de Matteus 🗣️ #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/yT09ta65JP — Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2024