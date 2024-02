BBB 24: Davi faz alerta para Isabelle: 'Tomar muito cuidado'

Percebeu? Davi faz alerta para Isabelle após voltarem de mais uma paredão; brother pede para sister tomar cuidado para não se perderem no jogo

Durante a festa do líder Lucas Henrique nesta quarta-feira, 14, Davi fez um alerta para Isabelle. Após voltarem de mais um paredão, os brothers, que são alvos constantes na casa, podem ter percebido que são bem vistos pelo público.

Diante da situação, o motorista de aplicativo pediu para a dançarina continuar ao seu lado e ficarem espertos com certas pessoas na casa. "Eu e você fazemos um jogo muito forte hoje, e se a gente se separar hoje, esse jogo se destrói. Essa amizade se destrói. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas que se aproximam da gente hoje, e não estavam próximas da gente, estão se aproximando para ver nossos defeitos, nosso jogo, como a gente é. E isso pode fazer eles usarem isso como armas para destruir a nossa amizade", declarou Davi.

O brother, que estava querendo desistir do reality nos últimos dias, falou que deseja proteger a sister no jogo. "Eu sei me defender e eu sei os caminhos", disse a manauara. "Pera aí, eu quero te defender, muito", rebateu ele. "Obrigada, mas não precisa", disparou a dançarina. "Precisa sim. Não fale isso, não. Você precisa sim, e eu preciso. Eu conto com você", respondeu Davi. "É verdade", falou Isabelle.

Isabelle reprova brincadeira de Davi

Isabelle não gostou de uma brincadeira feita por Davi durante a noite desta quarta-feira, 14, no Big Brother Brasil 24.

No Quarto Magia, o motorista de aplicativo e Raquele conversavam sobre uma antiga votação quando o brother brincou: "Eu sei que tu nunca votou, mas a Isabelle já", falou dando risada. "Isabelle, eu sei que você vota em mim. Nunca fique se fazendo", acrescentou.

"Olha vou te falar...tem certas brincadeiras que eu não gosto, de verdade. Estou falando sério", afirmou cunhã. "Tá bom, também quero conversar com você. Tem certas coisas suas que você faz que eu também não gosto", pontuou Davi. VEJA MAIS AQUI.