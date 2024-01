BBB 24: Davi recebe novo alerta sobre uso de termo preconceituoso

Após o Sincerão no BBB 24, Lucas Henrique conversou com Davi e aconselhou o brother a reconhecer a gravidade em determinadas expressões

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, o brother Lucas Henrique chamou Davi para uma breve conversa na área externa da casa mais vigiada do país. Ao longo do bate-papo, o brother aproveitou para aconselhá-lo sobre um termo preconceituoso que o motorista de aplicativo usou durante a atividade ao vivo na noite de segunda-feira, 22.

Isso porque Davi usou a expressão 'eu sou homem' pela segunda vez no reality show e chamou atenção dos colegas de confinamento. "Você associa o falar a verdade, a firmeza, à masculinidade. E você mesmo falou que a mulherada está chegando com tudo, então eu acho que é um vocabulário, uma expressão, que você pode repensar se você quiser", comentou Lucas.

"Está me dando um conselho, agradeço", declarou o jovem. "Eu estou te dando os pontos pelo qual eu acho que isso pode ser diferente", alertou o professor de Educação Física. Davi, então, respondeu: "Bacana isso que você falou, posso sim parar para pensar".

Na sequência, o brother explicou o motivo de utilizar o termo com frequência, uma vez que é bastante comum no lugar onde mora, e garantiu que não possui a intenção de diminuir ninguém com sua fala. "Quando eu falo que eu sou homem é para que a pessoa entenda que o que tô falando é sério", disse.

E completou: "Lá na Bahia, em Salvador, a gente tem essa mania de falar 'sou homem'. Eu não falo como questão de querer diminuir ninguém e nem colocar a masculinidade em cima dessa fala!".

Lucas Henrique para Davi 💬: "Isso é uma atitude que não é porque você é homem, é porque você é o Davi que reconhece seus erros e sabe que precisa pedir desculpa" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/m0eYkh7c4z — Big Brother Brasil (@bbb) January 23, 2024

Marcus Vinicius chama Rodriguinho de inútil no Sincerão

Marcus Viniciusnão poupou palavras durante o Sincerão, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 22, dentro do Big Brother Brasil 24.

Na dinâmica, os emparedados, Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinicius, Luigi, e o líder Rodriguinho, deveriam responder à pergunta mais votada pelo público: 'quem é o/a inútil'.

O comissário falou sobre a falta de vontade de Rodriguinho de estar no reality. "Para ele, tanto faz estar aqui...ele diz que se for para o monstro, aperta o botão, então não está tendo utilidade para o jogo", disparou.

Marcus fez questão de dizer que respeita muito o cantor fora da casa, mas reforça: "Respeito a carreira, mas aqui dentro, eu não vejo uma utilidade", finalizou.