BBB 24: Davi se desculpa após comentário polêmico em briga: “Respeito muito”

Davi é confrontado por um colega e pede desculpas após usar termo preconceituoso durante uma discussão com Nizam no BBB24

Na madrugada desta segunda-feira, 15, a tensão dominou o Big Brother Brasil 24. Davi, que foi indicado ao paredão da semana, se viu no centro de uma polêmica devido a um comentário preconceituoso durante uma discussão com o executivo Nizam. O motorista de aplicativo foi confrontado por outro participante e pediu desculpas publicamente por sua fala.

Para quem não acompanhou, Davi e Nizam discutiram após a formação do paredão que colocou o motorista na berlinda. Durante a briga, ele se exaltou e acabou usando um termo homofóbico: “Eu sou homem nessa desgraça, não sou veado", disse o jovem, que ainda reforçou dizendo que seu pai "criou homem”. A fala repercutiu dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.

Michel, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, repudiou o comentário do colega e o confrontou sobre a fala após a discussão: "Cuidado com o que você fala. Porque isso pega muito mal. Você pega uma minoria que, cara… Eu tô aqui por isso também, porque a gente luta pra c*ralho pra não ter isso”, disse o professor de Geografia.

"Os meninos falaram que o que você falou ali fora pegou mais do que eu tinha escutado no quarto. Ali no quarto, eu ainda achei que podia ser uma maneira de expressão, que infelizmente as pessoas ainda tem a mania de usar, sabe? Tanto que eu falei: 'Pô, aí, não!'", Michel chamou atenção do colega de confinamento. Davi logo assumiu o erro e se desculpou com o brother e a comunidade.

"Eu tava estressado. Mas não foi de modo algum pra querer te machucar. Me desculpe aí! Eu te respeito muito. Acho você um cara gente boa, bacana. Eu não tenha nada contra você, nem sua personalidade e nem quem você é ou deixa de ser. Eu acho que o que vale é a amizade, tá ligado? É a confiança. A gente tá aqui junto e é o que importa, independente de seu gênero, do seu sexo", disse Davi.

“Acho que tem que manter o respeito. Mas tava de cabeça quente, foi um momento ali que eu expressei o que tava sentindo pra fora, sabe? Mas nada pra machucar nem você nem ninguém. Mas desculpa aí, veio", o motorista finalizou seu pedido de desculpas e abraçou o professor. O momento repercutiu nas redes sociais e o público do reality show da Globo dividiu opiniões.

Alguns internautas, incluindo o ex-participante Gil do Vigor, expressaram repúdio ao uso do termo preconceituoso, enquanto outros observaram que, apesar do erro, Davi se desculpou e demonstrou estar aberto a aprender. Além disso, destacaram a falta de letramento do motorista e sua criação em um ambiente marcado pela violência.

Veja a repercussão:

Em pleno 2024 não podemos normalizar q frase “sou homem, não sou viado” como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto! E não… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 15, 2024

Gil, eu também sou gay e torci muito por você no BBB21. Contudo, é preciso entender o contexto. Isso é uma gíria criada, sim, a partir de uma homofobia estrutural e foi dita em um momento de raiva. Tem que ser repreendida? Tem. Isso faz dele uma pessoa menos merecedora do prêmio?… pic.twitter.com/zLYkfdcs7i — Henrique Brinco (@brinco) January 15, 2024

Ele pediu desculpas e disse que respeita todo mundo.



O cara não tem letramento nenhum. Foi educado na paulada, no laço.



A régua tem que ser calculada e a cobrança deve vir na medida certa. — bissexual com Davi 🫶🏾 (@porragabe) January 15, 2024



Como foi a formação do paredão no BBB 24?

Após o brother Lucas Henrique vencer a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, os participantes do reality show foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de domingo, 14. Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo; saiba como foi a votação.