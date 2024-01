BBB 24: Beatriz, Lucas Pizane e Davi disputam o terceiro paredão

O terceiro paredão do BBB 24 foi formado por Beatriz, Lucas Pizane e Davi. Saiba como foi a votação da noite de domingo, 14

Após o brother Lucas Henriquevencer a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, os participantes do reality show foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de domingo, 14. Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Ao vivo, Beatriz foi indicada direto à zona de risco por Lucas Henrique. Tadeu Schmidt, então, pediu para o líder realizar um sorteio e explicou que seis brothers não votariam no confessionário. Assim, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Lucas Luigi, Raquele e Matteus seguiram sem votar.

Na sequência, o apresentador chamou os brothers ao confessionário para o voto fechado. Lucas Pizane e Alane foram os participantes mais votados da casa e, com isso, o líder precisou desempatar, colocando o colega na berlinda

Por fim, os seis participantes vetados no sorteio precisaram escolher em consenso o terceiro emparedado da noite e indicaram Davi, que completou o paredão triplo.

Saiba quem vetou e foi vetado:

Giovanna vetou Nizam

Beatriz vetou Rodriguinho

Deniziane vetou Juninho

Yasmin Brunet vetou Lucas Luigi

Vinicius Rodrigues vetou Raquele

Davi vetou Matteus

Confira quem votou em quem:

Vanessa Lopes votou em Alane

Vinicius Rodrigues votou em Michel

Deniziane votou em Raquele

Beatriz votou em Lucas Pizane

Davi votou em Nizam

Fernanda votou em Alane

Marcus Vinicius votou em Lucas Pizane

Giovanna Lima votou em Juninho

Michel votou em Nizam

Isabelle votou em Nizam

Lucas Pizane votou em Alane

Giovanna Pitel votou em Alane

Bin Laden votou em Raquele

Yasmin Brunet votou em Marcus Vinicius

Wanessa Camargo votou em Davi

Leidy Elin votou em Lucas Pizane

Alane votou em Lucas Pizane