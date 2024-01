BBB 24: Davi discute com Nizam após formação de paredão: 'Articulador'

Emparedado, Davi descobriu a estratégia de Nizam durante escolha no confessionário do BBB 24 e acusou o brother de combinar votos

Clima tenso entre os brothers! Depois de formarem o terceiro paredão do BBB 24, da Globo, uma grande discussão tomou conta da casa mais vigiada do país e exaltou os ânimos entre Davi e Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15.

Emparedado, o motorista de aplicativo descobriu que Nizam foi o primeiro jogador a mencionar seu nome durante votação em consenso com Rodriguinho, Raquele, Marcus, Juninho e Luigi no confessionário. Bastante irritado, ele acabou tendo um bate-boca com o rival.

"Meu papo com você ontem foi olho a olho. Cheguei na sua cara e falei que você é articulador. Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora na sua cara", disparou Davi. "Quando você tiver emocional para falar, a gente fala", declarou Nizam.

O brother, então, retrucou: "Falo alto como eu quiser. E acabou a brincadeira!", avisou. "Seu equilíbrio emocional é zero, Davi. Fala direito, mano! Olha como você tá falando... Olha isso o show que você tá dando", apontou o executivo de contas. "Vai me bater? Vai fazer alguma coisa?", falou Davi. E completou: "Você é um articulador, falso do c*."

Entenda como foi a formação do terceiro paredão

Após o brother Lucas Henrique vencer a terceira prova do líder do BBB 24, da Globo, os participantes do reality show foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de domingo, 14. Beatriz, Lucas Pizane e Davi foram para a berlinda e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Beatriz foi indicada direto à zona de risco por Lucas Henrique. Tadeu Schmidt, então, pediu para o líder realizar um sorteio e explicou que seis brothers não votariam em um primeiro momento. Assim, Nizam, Rodriguinho, Juninho, Lucas Luigi, Raquele e Matteus seguiram sem votar.

Por fim, os seis participantes vetados no sorteio precisaram escolher em consenso o terceiro emparedado da noite e indicaram Davi, que completou o paredão triplo. Vale lembrar que o voto é para ficar no jogo. O resultado será anunciado ao vivo na próxima terça-feira, 16.

Confira quem votou em quem:

Lucas Henrique (líder) indicou Beatriz

Vanessa Lopes votou em Alane

Vinicius Rodrigues votou em Michel

Deniziane votou em Raquele

Beatriz votou em Lucas Pizane

Davi votou em Nizam

Fernanda votou em Alane

Marcus Vinicius votou em Lucas Pizane

Giovanna Lima votou em Juninho

Michel votou em Nizam

Isabelle votou em Nizam

Lucas Pizane votou em Alane

Giovanna Pitel votou em Alane

Bin Laden votou em Raquele

Yasmin Brunet votou em Marcus Vinicius

Wanessa Camargo votou em Davi

Leidy Elin votou em Lucas Pizane

Alane votou em Lucas Pizane