BBB 24: Davi fala pela primeira vez sobre a vitória: ‘Batalhei e lutei’

Após vencer o BBB 24 e ficar milionário, Davi faz comentário sobre sua vitória em conversa com Ana Clara no Multishow

O brother Davi é o campeão do BBB 24, da Globo. Ele recebeu mais de 60% dos votos do público para ganhar o prêmio de R$ 2.920.000 após disputar a final com Isabelle e Matteus. Logo depois do anúncio, ele foi entrevistado por Ana Clara no canal Multishow.

Ele contou que estava na expectativa de vencer o programa por causa de sua trajetória no reality show. “Batalhei e lutei, não desacelerei. Estava na expectativa de ser campeão. [A vitória] Foi muito além, ultrapassou as barreiras”, contou ele, e completou: "Toda a minha luta, minha garra, eu não parei em nenhum momento. Eu não desisti”.

Então, ele comentou que está grato por sua torcida. "Eu estou muito sem palavras para agradecer. O brasileiro acredito em todos os momentos em mim. Em nenhum momento eu deixei de me entregar”, declarou.

Por fim, ele contou que quer se casar com Mani Reggo, que é a sua namorada. "Vou casar. Vou comprar uma nova aliança. Eu ganhei!”, afirmou.

BBB 25 ultrapassa 60 mil inscrições e Boninho dispara: "Fiquem ligados"

Mesmo antes da Final do BBB 24, o público do programa já está ansioso para a próxima edição! De acordo com Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil, as inscrições para o BBB 25 já contam com mais de 60 mil duplas cadastradas no site oficial do reality apenas 12 horas após a liberação.

"Inscrições voando! Pico de 1.000 por minuto! Se você começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes. Dessa galera, 5 mil já finalizaram. Fiquem ligados, vamos fechar com 40% de ocupação nas praças", legendou ele nas redes sociais nesta terça-feira, 16.

O Big Boss ainda informou que as inscrições serão fechadas em breve, mas deverão retornar. “Quando bater em 40% a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina sua inscrição o mais rápido possível”, afirmou.