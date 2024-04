BBB 25 ultrapassa 60 mil inscrições e Boninho dispara: "Fiquem ligados"

As inscrições para o BBB 25 já estão a topo vapor! Confira os detalhes divulgados por Boninho, diretor-geral do reality show

Mesmo antes da Final do BBB 24, o público do programa já está ansioso para a próxima edição! De acordo com Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil, as inscrições para o BBB 25 já contam com mais de 60 mil duplas cadastradas no site oficial do reality apenas 12 horas após a liberação.

"Inscrições voando! Pico de 1.000 por minuto! Se você começou a sua, finaliza logo! Já recebemos 60 mil em duplas, totalizando 120 mil participantes. Dessa galera, 5 mil já finalizaram. Fiquem ligados, vamos fechar com 40% de ocupação nas praças", legendou ele nas redes sociais nesta terça-feira, 16.

O Big Boss ainda informou que as inscrições serão fechadas em breve, mas deverão retornar. “Quando bater em 40% a gente vai fechar para avaliar como está acontecendo em cada praça que a gente abriu e depois recomeçar. Então, assim, se você já começou o processo, corre lá e termina sua inscrição o mais rápido possível”, afirmou.

No BBB 24, Davi, Isabelle e Matteus estão na disputa pelo prêmio milionário. O resultado será divulgado ainda nesta terça-feira, 16.

Entenda a dinâmica das incrições para o BBB 25

O BBB 24 está na reta final e a próxima edição promete vir cheia de novidades! As inscrições para o BBB 25 já foram abertas e de uma forma diferente: elas serão em dupla. Segundo informações divulgadas pelo GShow, é fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço - uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

Ainda de acordo com o site, será apenas um cadastro com o CPFs da dupla. Por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos, mas é fundamental que o candidato fique atento à cidade escolhida para a seletiva regional, pois nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local.

Também é importante salientar que quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazer a incrição novamente com outra pessoa.