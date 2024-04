BBB 24: Davi compartilha que usa maquiagem fora do programa: "Gosto muito"

Durante conversa com o TOP 4, Davi contou que usa maquiagem fora da casa do 'Big Brother Brasil 24': "Melhora o negócio"

No último domingo, 14, um dos assuntos do dia foi maquiagem! Após Alane compartilhar que gosta de homens que usam maquiagem, Davi confessou que gosta e usa fora do confinamento.

"Eu acho lindo. Lindo mesmo. Vejo homem com lápis de olho e fico assim... Maquiagem é uma coisa que eu amo, e aí homem usar maquiagem... Por exemplo, vocês quando forem na Ana Maria Braga, vão passar um pó translúcido em vocês", disse a bailarina. "Eu sou sincero. Eu uso maquiagem", iniciou o baiano.

"Eu só não estou usando maquiagem aqui. Eu uso", prosseguiu o brother. "Eu acho incrível", elogiou Alane. "Esses pós, eu pego tudo da minha namorada e vou passando", contou Davi.

"Eu acho legal, de coração", continuou a paraense. "Eu gosto muito de maquiagem porque melhora o negócio", avaliou o primeiro finalista do BBB 24. "Sim, e qual o problema? Não é só de mulher maquiagem. Eu acho que o homem que não tem masculinidade frágil passa", opinou Alane.

"Eu passo. Gosto de desenhar a minha barba com preto, de acender um pouquinho aqui a sobrancelha, de levantar o cílio... Eu gosto", disse Davi.

Na sequência, Isabelle elogiou a vaidade do amigo. "O Davi é supervaidoso. Ele limpa a sobrancelha dele, se depila, cuida das unhas... Eu acho isso muito legal no Davi".

Esposa de Davi comenta final do BBB 24 e promete surpresa

Mani Rego não esconde a emoção em ver o marido, Davi ser o primeiro finalista da 24ª edição do BBB. Além da alegria e ansiedade pelo reencontro, ela também sente o carinho dos fãs do baiano e promete uma surpresa com os materiais que vem recebendo nos últimos dias.

"Oxente! Estou igual ao Davi, uma alegria que só", diz a empreendedora, em entrevista à CARAS Brasil. "É um mix de sentimentos e o maior de todos é o de felicidade", completa ela, ao recordar toda a jornada do motorista de aplicativo durante o BBB.

Na última semana, Davi se tornou o primeiro finalista ao vencer a última prova de resistência da temporada. Ele disputou os últimos minutos com Alane, que desistiu na manhã de sexta-feira, 12, e disputou uma vaga na final com o casal recém-formado, Isabelle e Matteus.

Mani diz que tem recebido muito apoio dos fãs e internautas em suas redes sociais. Ela explica que vem recebendo diversos materiais e promete logo mostrar o resultado de tudo o que teve acesso. "Tem sido fantástico. Estamos recebendo vários materiais e logo logo vamos mostrar."

Os finalistas do BBB 24 foram definidos após a última eliminação da edição no domingo, 14. Alane foi eliminada com 51,11% dos votos em um Paredão ao lado de Isabelle e Matteus.