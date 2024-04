BBB 24: Boninho revela que paredão está muito acirrado: "O mais apertado"

Boninho fala sobre último paredão do BBB 24 e diz que será 'definido aos 45 do segundo tempo'

O último paredão do Big Brother Brasil 24 está acirradíssimo! Alane, Isabelle e Matteus estão disputando voto a voto para se juntar a Davi, que se tornou o primeiro finalista após vencer a prova de resistência.

Boninho, diretor do programa, usou suas redes sociais no final da tarde deste domingo, 14, para falar sobre a disputa. "É o paredão mais apertado e vai ser definido aos 45 do segundo tempo. É uma briga enorme", adiantou.

Ele ainda revelou que cada voto fará diferença: "E você, se deixar de votar, pode acontecer do seu escolhido sair. E aí não tem choro nem vela, o eliminado é a palavra da maioria".

Na legenda, o diretor ainda acrescentou: "Esse BBB está incrivelmente surpreendente na reta final, o voto da torcida e o voto único muito divididos. Vai ser emocionante essa decisão! Se você quer defender alguém está na hora de sentar o dedo! Está voto a voto!".