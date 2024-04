Ex-BBB Beatriz revela que gritou com Boninho nas seletivas

Ex-BBB Beatriz conta história inusitada de seu encontro com Boninho antes de entrar para o Big Brother Brasil: ‘Queria muito'

A ex-sister Beatriz foi eliminada do BBB 24 na reta final do reality show e relembrou uma história inusitada da fase das seletivas para o programa. Em entrevista no Bate-papo BBB, ela contou que gritou com o diretor Boninho durante uma entrevista.

"Eu queria muito participar. Uma vez na seletiva eu gritei com o Boninho. Teve a seletiva, todo mundo saiu, Boninho estava na mesa anotando, eu voltei e gritei: ‘Boninho, olha no meu olho, eu não vou desistir’. Ele ficou neutro e continuou", disse ela.

Porém, Bia não lembrava se tinha sido na entrevista que conseguiu a vaga do programa. "Ou a do ano passado ou desse. Não lembro bem. Eu tentei três vezes", declarou.

Beatriz abriu o jogo sobre Davi

Eliminada do BBB 24 na noite de quinta-feira, 11, a vendedora Beatriz participou do programa Bate-papo BBB e abriu o jogo sobre sua relação com Davi durante o confinamento. Inclusive, ela contou que ficou magoada com a atitude dele no último Sincerão, mas não pretende deixar de falar com ele após o reality show.

Para começar, Beatriz foi questionada se a formação do grupo Fadas com Davi chegar ao Top 5 foi por interesse e ela negou. "Antes da Deniziane sair, o Davi já causava na casa e o pessoal vinha falar pra gente: 'Ó, ele está se fazendo de patinho, de besta, fez isso e aquilo, vocês não estão abrindo o olho'. Só que eu sempre escutei meu coração e meu coração nunca falou coisas ruins do Davi. Quando ela saiu, foi muito natural, eu achei que foi uma coisa muito orgânica. Realmente por gostar dele", afirmou ela.

Ao rever a briga com Davi após o Sincerão, ela confessou uma mágoa: "Achei pesado e eu não abaixo a cabeça para ninguém. Pode ser um amigo que eu vou falar: 'não gostei do que você falou'". Por fim, ela disse que não pretende deixar de ser amiga dele. "Não, porque eu sou besta mesmo, sou coração mole", afirmou.