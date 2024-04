BBB 24: Último Paredão tem disputa acirrada entre sisters; veja enquete

Alane, Isabelle e Matteus disputam permanência no BBB 24 no último Paredão da edição; confira resultados parciais da enquete

Com o fim do último Paredão neste domingo, 14, o top 3 do BBB 24 será formado. Agora, as torcidas de Alane (25), Isabelle (31) e Matteus (27) têm poucas horas para salvar seu favorito em uma disputa acirrada e garantir um lugar no pódio do reality global ao lado de Davi (21).

Matteus não é favorito para deixar a casa mais vigiada do país. Dentre os leitores da CARAS Brasil, o estudante gaúcho recebeu apenas 5,74% dos votos para deixar o BBB . No entanto, a disputa fica bastante acirrada entre as torcidas de Alane e Isabelle.

Até o momento, a dançarina paraense é a escolhida pelos leitores para ser eliminada na noite deste domingo: ela recebeu 48,73% das escolhas. Porém, a Cunhã Poranga do Boi Garantido não fica muito atrás da oponente, tendo recebido 45,52% dos votos.

Caso Alane seja eliminada, Isabelle e Matteus irão quebrar um período de 10 anos sem que um casal chegasse junto à final do programa. Os dois se aproximaram após Deniziane (29) deixar o reality e, na última quarta-feira, 10, deram o primeiro beijo.

Antes, o último casal a chegar na final do BBB foi composto por Clara e Vanessa. As duas participaram da 14ª edição do programa e dividiram o pódio da edição. Vanessa se tornou campeã, enquanto Clara ocupou o terceiro lugar —Angela ficou em segundo lugar.

A final do BBB 24 será exibida na próxima terça-feira, 16, sob o comando de Tadeu Schmidt (49). Davi se tornou o primeiro finalista da edição após vencer a última prova de resistência no reality, finalizada na manhã da última sexta-feira, 11.

