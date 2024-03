BBB 24: Davi aponta injustiça após fazer compras da Xepa: ‘Não pode ficar calado’

Que situação! Davi contribui com estalecas para vaquinha da Xepa, mas reclama de injustiças após ser cobrado por rivais no BBB 24

Durante a manhã desta sexta-feira, 22, os participantes do Big Brother Brasil 24 se reuniram para organizar as finanças da semana no reality show da Globo. Davi não apenas participou da vaquinha e contribuiu com 500 estalecas para alimentação da Xepa, mas também destacou algumas injustiças que observou na divisão da casa mais vigiada do Brasil.

Isso porque mais cedo, seu colega de confinamento, Matteus decidiu investir todas as suas estalecas no leilão do Poder Curinga. Por isso, ele não conseguiu contribuir com a vaquinha da semana. Além dele, Beatriz também ficou sem dinheiro depois de levar uma punição gravíssima da produção do programa por ter derrubado Sabrina Sato.

Mas ao contrário do esperado, Davi não ficou nenhum pouco chateado com os colegas de confinamento e sim com seus rivais, que também estão na Xepa. Durante a divisão do dinheiro, Giovanna Pitel pediu para que os amigos do estudante de engenharia e da vendedora dessem mais estalecas para cobrir as despesas deles.

Pitel: "Você vai dar quanto, Davi?"



Davi: "Vou dar 500. Na última dei 1000, pra cobrir. Já cobri de várias pessoas aqui, você, Bin..."



Pitel: "Não, de mim não."



Davi: "Sim, quando você tava na Xepa."



Pitel: "Mas quando eu ganhei o Curinga não tava na Xepa, tava no VIP."… pic.twitter.com/h3y7SqDeSv — Alfinetei (@ALFINETEI) March 22, 2024

Por isso, o motorista de aplicativo desembolsou 500 moedas e explicou que não achava justo, pois sempre ajudou os rivais. Mais tarde, o baiano se reuniu com o gaúcho e apontou a injustiça, já que eles também compraram o Poder Curinga outras vezes e não foram cobrados pelo grupo: "Todo mundo que comprasse o Poder Curinga, ninguém falava nada e ajudava e agora vieram questionar?”, iniciou.

“Só porque você que comprou o Curinga, entendeu? Porque se fosse um deles que comprasse o Curinga, ninguém ia ter direito de falar nada, aí todo mundo fica calado, ninguém fala nada. Quando vem para cá, quer questionar? Aí eu falei 'já dei sim para ajudar'. Não é não, mano, a gente não pode ficar calado não”, o motorista desabafou.

"Não é para ficar calado não. Eles falam de lá, a gente vai rebater, a gente vai falar. Não é para ficar calado, a gente está aqui para falar mesmo", Davi disparou e contou que ainda foi cobrado pelos rivais: "Eles vieram te perguntar, 'Matteus vai ficar difícil o mercado', porque quando eles compram o Curinga lá, ninguém fala nada”, disparou.

Matteus concordou com a injustiça e afirmou que iria começar a se posicionar. Davi ainda reforçou: “Eles ficarem instigando a gente e a gente ir levando na 'manhonta' e ouvindo como se nada tivesse acontecendo. É a gente chegar e se posicionar mesmo. Todo mundo lá já comprou o Curinga e ninguém falava nada, de boa”, o motorista finalizou.

Giovanna surpreende com formação do VIP no BBB 24:

Enquanto Matteus e Davi passam sufoco na Xepa do BBB 24, a nova líder da semana, Giovanna surpreendeu com a formação do VIP depois de vencer a competição na noite da última quinta-feira, 21. Isso porque a nutricionista escolheu apenas três colegas de confinamento para receber os benefícios e deixar a restrição da Xepa.