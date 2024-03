BBB 24: Matteus arremata Poder Curinga da semana. Saiba o que é!

O brother Matteus ofereceu todas as suas estalecas no leilão do Poder Curinga e poderá interferir no cenário do paredão da semana no BBB 24

Durante a manhã desta sexta-feira, 22, os brothers participaram de mais uma dinâmica do 'Perde e Ganha' e deram seus lances para tentar arrematar o 'Poder Curinga' no BBB 24, da Globo. Desta vez, Matteus ofereceu todas as suas estalecas e foi o grande vitorioso da semana.

Agora, o gaúcho terá a oportunidade de mexer no cenário do próximo paredão, que será formado no domingo, 24. Com o Poder em mãos, Matteus poderá impedir que um dos participantes da berlinda dispute a prova Bate e Volta.

Matteus arremata o Poder Curinga 🃏 da semana, o 'Poder Sem Volta' e poderá vetar um dos emparedados da Prova Bate e Volta no Paredão de domingo! 👀#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/nQiph8Eg2O — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Vale lembrar que, na noite de quinta-feira, 21, Giovanna venceu novamente a prova do líder. Na edição de hoje, a sister deverá colocar apenas dois adversários 'Na Mira'. No sábado, 22, será disputada a Prova do Anjo. Beatriz, inclusive, já revelou aos aliados que colocará a rival no Castigo do Monstro caso ganhe a imunidade.

Em conversa com Isabelle e Alane, a vendedora, que foi vetada de participar da competição pela liderança da semana, afirmou que não pensará duas vezes em tirar a rival do VIP caso tenha oportunidade.

"Se a gente ganha o Anjo amanhã, primeira coisa: imunidade, garante uma semana, e ver a família. Para mim, as duas coisas estão no topo. E o terceiro, o Monstro também é uma arma no jogo que a gente pode usar para poder se defender", explicou ela.

E completou: "Sem dúvida, se eu pegar amanhã o Anjo, eu tiro ela do quarto, eu ponho ela no Monstro. Sem massagem, vai ser faca nos dentes. Vou falar: 'Para você de presente, vou te dar outro colar aqui'".

Beatriz diz que se ganhar o Anjo, vai colocar Giovanna no Monstro 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/E235vUFgZi — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Matteus entra na mira de alertas dos rivais

Matteus se tornou alvo de alertas por parte dos concorrentes rivais na madrugada desta sexta-feira, 22. Apesar de não ter causado nenhuma confusão recentemente, o estudante de engenharia foi alvo de críticas e questionamentos de MC Bin Laden. Em conversa com suas aliadas, o funkeiro apontou que o gaúcho 'não é santo' e que elas devem ficar atentas.

O motivo? O cantor de funk acredita que o estudante é 'manipulado' por outros competidores e suas colegas estão subestimando o poder que ele possui: "Vocês estão fazendo o mesmo com o Alegrete. Vocês estão vendo só o positivo. Vai chegar no Sincerão, na hora de se posicionar você não vai conseguir. É por isso que eu estou cobrando", iniciou.

No quarto com Pitel e Fernanda, Bin continuou a compartilhar sua análise do jogo: "Vocês estão pondo ele num palco que vocês estão dando força pra ele (...) O pessoal vai tirar ele como? Vão falar assim: 'ué, se o próprio povo da casa fala bem dele", disse o funkeiro, que ainda elogiou o gaúcho: "Ele é um moleque da hora", apontou. Confira!