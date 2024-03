BBB 24: Matteus entra na mira de alertas dos rivais: ‘Ele não é santo’

O que aconteceu? Matteus é apontado como novo alvo e tem comportamento duramente criticado por participante rival no BBB 24

Matteus se tornou alvo de alertas por parte dos concorrentes rivais na madrugada desta sexta-feira, 22. Apesar de não ter causado nenhuma confusão recentemente, o estudante de engenharia foi alvo de críticas e questionamentos de MC Bin Laden. Em conversa com suas aliadas, o funkeiro apontou que o gaúcho ‘não é santo’ e que elas devem ficar atentas.

O motivo? O cantor de funk acredita que o estudante é ‘manipulado’ por outros competidores e suas colegas estão subestimando o poder que ele possui: “Vocês estão fazendo o mesmo com o Alegrete. Vocês estão vendo só o positivo. Vai chegar no Sincerão, na hora de se posicionar você não vai conseguir. É por isso que eu estou cobrando”, iniciou.

No quarto com Pitel e Fernanda, Bin continuou a compartilhar sua análise do jogo: "Vocês estão pondo ele num palco que vocês estão dando força pra ele (...) O pessoal vai tirar ele como? Vão falar assim: 'ué, se o próprio povo da casa fala bem dele”, disse o funkeiro, que ainda elogiou o gaúcho: “Ele é um moleque da hora”, apontou.

Apesar de elogiar, o músico acredita que ele também tem alguns defeitos graves e fez questão de pontuar: "Nós sabemos que ele é respeitoso, só que a gente sabe que ele não se posiciona, a gente sabe que ele é Maria vai com as outras, e ninguém nunca fala (...) Ele muitas das vezes não tem posicionamento, ele é um cara perdido”, iniciou.

Bin ainda apontou que o brother ficou sem rumo depois que sua namorada, Deniziane, foi eliminada do reality: “Ele se aproximou do Davi quando a Ane sai. Ele começa a fazer prova com o Davi quando a Ane sai e ele só faz prova com o Davi, só que no pódio dele o Davi não está. Então você tem que saber utilizar os argumentos para atacar a pessoa”, disse.

Bin Laden sobre Matteus: "A gente sabe que ele não se posiciona (...), nós sabe que muitas das vezes ele é 'Maria vai com as outras' e ninguém nunca fala" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/wkzOasmTDb — Big Brother Brasil (@bbb) March 22, 2024

Por fim, o brother pediu para as aliadas serem mais cuidadosas, já que muitas vezes, definem o gaúcho como fraco: "Vocês ficam colocando o Matteus nesse palco de santo. Ele não é santo, não. Já falei para vocês!", Bin alertou. Fernanda e Pitel, no entanto, seguiram acreditando que ele é um competidor ‘água com açúcar’ e já apontaram que o brother 'tem mais chances' de sair em um paredão próximo.

Fernanda é alvo de fofoca no BBB 24:

Na madrugada desta sexta-feira, 22, Lucas Henrique gerou polêmica no Big Brother Brasil 24 ao espalhar uma fofoca sobre uma sister aliada e suas rivais. O professor de educação física semeou o caos ao afirmar que Fernanda, sua colega de equipe, estaria rindo de Alane e Isabelle, que acabaram descobrindo as mentiras do brother.

Logo após a Prova do Líder, Lucas contou a Alane e Isabelle que Fernanda teria comemorado a eliminação delas. No entanto, a confeiteira soube da conversa e prontamente chamou as rivais para esclarecer a situação. Com sinceridade, a carioca afirmou que não estava debochando delas e buscou se defender das acusações do aliado.