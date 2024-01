BBB 24: Cunhã-poranga do Boi Caprichoso manda recado para 'rival' Isabelle

Durante o MesaCast do BBB24, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso comentou a participação de Isabelle

Confinada no Big Brother Brasil 24, a cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle, nem imagina o recado pra lá de especial que recebeu durante o MesaCast desta quinta-feira, 18.

Com sua entrada no reality global, a amazonense atraiu os olhares do público para o Festival de Parintins, famoso no Amazonas, e para o termo cunhã-poranga, posto da dançarina no evento.

Marciele Albuquerque, cunhã poranga do Boi Caprichoso, 'rival' de Isabelle no Boi Bumbá do Amazonas, mandou uma mensagem para a sister falando sobre sua participação no programa.

"Uma mulher nortista, representante do Amazonas. Ela vem falando da nossa cultura, do Festival de Parintins, que é o maior teatro do mundo a céu aberto e que o Brasil precisa conhecer. Uma cultura muito diversa, muito rica e que acontece em uma ilha aqui no Amazonas, que é Parintins", falou Marciele.

"Ontem ela fez uma apresentação maravilhosa e reafirmou que a nossa rivalidade fica somente na arena", afirmou a cunhã-poranga, que disse que seguirá acompanhando Isabelle.

"Beijos azulados", finalizou mencionando o Boi Caprichoso.