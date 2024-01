BBB 24: Alane abre o jogo sobre rivalidade com Isabelle: "Estimulada"

Alane chamou Isabelle para conversar e explicou que a rivalidade entre Pará e Amazonas é o motivo dela não se aproximar da sister

Nesta quinta-feira, 18, Alane decidiu conversar com Isabelle e expor o motivo de não se aproximar da dançarina. Desde o começo do BBB 24, a paraense se mostrava incomodada com a sister, e confessou que o fato de existir uma rivalidade entre o Pará e o Amazonas, ela não se permitiu conhecer a colega de confinamento.

"Eu cresci no balé estimulada a ter rivalidade com as pessoas, e eu estar falando isso é difícil pra mim, é um defeito que não quero assumir... Posso estar me sujando totalmente lá fora... mas eu estou te falando de coração. Quando eu te vi eu pensei 'é para ser uma pessoa rival', porque existe uma rivalidade Belém e Manaus", começou a bailarina.

"Isso é coisa da cabeça de vocês. Não existe. Lá temos muitos amigos do Pará que dançam com a gente", respondeu Isabelle. "Na teoria isso existe, como eu fui criada pra ser assim pelo balé, eu achei que tinha que ser assim. Estou sendo verdadeira contigo agora e falando de coração", acrescentou Alane.

A sister ainda ressaltou que não quer alimentar rivalidade com mulher. "Não quero nada disso, não tenho raiva de ti, nem nada do tipo. Tem momentos que eu acho incrível a nossa troca... Eu não quero ter rivalidade com uma mulher, e muito menos uma mulher do Norte...", ressaltou.

Nizam conversa com Alane sobre Paredão

Na tarde desta última quarta, 17, Nizam conversou com Alane no Quarto Fada do BBB 24 sobre a formação do próximo Paredão. No diálogo, o brother fala que estará na próxima berlinda. O executivo de contas ainda diz que não irá votar no Davi, com quem teve um atrito nos últimos dias, porém já voltou de dois paredões. Já Alane acredita que vai acompanhar o brother no próximo paredão.

"Eu tenho certeza que vou estar no próximo Paredão", diz Nizam. "Eu tenho certeza que eu vou estar no próximo Paredão também", fala a sister. O brother continua: "Acho que vai ser eu, você e não sei quem mais." "Raquele?", questiona Alane. "Acho que o Juninho não vai", comenta o executivo de contas. A sister comenta: "Eu vejo que o Juninho está próximo de vocês, dos meninos." O brother rebate: "Está, mas não está. Eu nem sei em quem votar, não faço ideia de quem votar [...]", confessou. Confira a conversa completa!