BBB 24: Nizam conversa com Alane sobre Paredão: ‘Não faço ideia’

No Quarto Fada, Nizam conversa com a sister sobre as possibilidades do próximo paredão e teoriza; ambos acreditam que vão para o próximo paredão

Na tarde desta quarta, 17, Nizam conversa com Alane no Quarto Fada do BBB 24 sobre a formação do próximo Paredão. No diálogo, o brother fala que estará na próxima berlinda. O executivo de contas ainda diz que não irá votar no Davi, com quem teve um atrito nos últimos dias, porém já voltou de dois paredões. Já Alane acredita que vai acompanhar o brother no próximo paredão.

"Eu tenho certeza que vou estar no próximo Paredão", diz Nizam. “Eu tenho certeza que eu vou estar no próximo Paredão também", fala a sister. O brother continua: “Acho que vai ser eu, você e não sei quem mais.” “Raquele?”, questiona Alane.

“Acho que o Juninho não vai”, comenta o executivo de contas. A sister comenta: “Eu vejo que o Juninho está próximo de vocês, dos meninos.” O brother rebate: “Está, mas não está. Eu nem sei em quem votar, não faço ideia de quem votar. Já não vou mais votar no Davi porque o Davi veio pedir desculpas, explicou toda a situação que aconteceu. Ele acreditou em uma fofoca que chegou nele. Ele explicou a reação dele”.

“Como foi?”, pergunta Alane. Nizam explica: “O Bin Laden chegou para falar para ele não confiar em mim porque eu não era confiável. Ele assumiu isso como uma verdade e achou que eu tinha manipulado a casa para votar nele, o que foi bizarro", concluiu.

Vanessa Lopes sugere que iria 'disputar' brother com Yasmin Brunet

Vanessa Lopes falou sobre a 'rivalidade' prévia com Yasmin Brunet nesta quarta-feira, 17. Em conversa com MC Bin Laden, a TikToker foi questionada sobre sentir antipatia por parte da sister, e ela garantiu que a modelo 'não estava olhando em seu olho' no BBB 24.

“Uma das pessoas que mais me odeia no meu meio de trabalho, está aqui", afirmou Vanessa, que viveu um affair com o ex-marido de Brunet. Em seguida, falou sobre um brother que correspondia ao 'tipo' das duas. "O cara que nada, natação, do cara de água, navio, com emoji de âncora, que nada e que dá aula de natação está aí com as pessoas”.

Na web os internautas apontaram que o participante em questão é Nizam, que teve uma carreira no esporte como nadador federado na juventude. O paulistano também tem uma tatuagem de âncora no braço.