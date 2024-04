BBB 24: Confira o ranking de participantes com maior rejeição do público

Veja quais foram os brothers e sisters que deixaram o BBB 24 com maior votação para sair

Hoje é o último dia do Big Brother Brasil 24! Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas da temporada, mas até agora 22 participantes deixaram o programa. A lista foi feita a partir do sétimo paredão, quando iniciou a votação para eliminar. Os seis primeiros paredões, o público votava para ficar no jogo.

15º lugar: Alane, a última eliminada do BBB 24, ficou em último lugar com o paredão mais acirrado da edição. A paraense, que foi recordista de paredões com nove berlindas, foi eliminada com 51,11% dos votos.

14º lugar: Depois dela, Deniziane com 52,02% dos votos em um paredão contra Fernanda e Matteus.

13º lugar: Fernanda ocupa o décimo terceiro lugar com 57,09% dos votos. A confeiteira foi eliminada em um paredão contra Giovanna e Beatriz.

12º lugar: Juninho, protagonizou o primeiro paredão com voto para sair e recebeu 60,35% em um paredão quádruplo contra Isabelle, Beatriz e Alane.

11º lugar: Lucas Henrique enfrentou Isabelle e Alane e deixou a competição com 64,69% dos votos.

10º lugar: Michel está em décimo lugar com 70,33% dos votos, após disputar a permanência contra Davi e Alane.

9º lugar: Giovanna foi eliminada com 75, 35% dos votos em um paredão contra Alane e Davi.

8º lugar: Rodriguinho deixou o programa após receber 78,23% dos votos em uma disputa ao lado de Fernanda e Lucas Henrique.

7º lugar: Com 80,34% dos votos, MC Bin Laden ocupa a sétima posição após disputar o primeiro paredão duplo da temporada contra Davi.

6º lugar: Ao lado de Lucas Henrique e Isabelle, Yasmin recebeu 80,76% dos votos e deixou a casa.

5º lugar: Pitel deixou a casa mais vigiada do Brasil com 82% dos votos em uma disputa contra Alane e Beatriz.

4º lugar: Já na reta final do programa, Beatriz foi a penúltima eliminada com 82,61% dos votos em um paredão contra Isabelle e Davi.

3º lugar: O terceiro lugar do pódio ficou com Marcus. O mineiro recebeu 84,36% dos votos em um paredão contra Davi e Isabelle.

2º lugar: Raquele ficou em segundo lugar com 87,14% dos votos em uma disputa contra Alane e Beatriz.

1º lugar:Leidy Elin foi a mais rejeitada do BBB 24 com 88,33% dos votos em um paredão quádruplo contra MC Bin Laden, Davi e Matteus.