BBB 24: Brothers se emocionam com fotos de suas casas em telão: "Alegria"

Na tarde desta segunda-feira, 8, os brothers do BBB 24 participaram de uma ação durante o almoço. Enquanto comiam, fotos dos cômodos da casa de cada um surgiram no telão, deixando os participantes do TOP 6 emocionados.

A primeira casa que apareceu foi a de Alane. Ao identificar a mesa de jantar, a paraense se emocionou. “Minha casa. A minha mãe senta aqui e eu sento aqui. A gente almoça aqui. Não tem tomada para não ficar no celular. Mãe, eu te amo! Eu te amo, mãe! Só tem dois lugares porque só mora eu e ela”, disse ela enquanto apontava para o telão.

Na sequência, surgiu a cozinha de Beatriz. “Minha casa, meu Deus, que alegria. Do jeitinho que está, do jeitinho que eu saí e deixei. Como vai ser quando eu pisar nessa cozinha de novo?”, questionou a vendedora do Brás.

Davi foi o próximo brother a ver um pedacinho de sua casa, onde mora com a namorada, Mani Reggo. “Eu que emassei a parede lá. Estava quebrada a parede. Amassei a parede antes de vir para cá. Só faltou pintar a casa”, compartilhou

Na vez de Isabelle, a manauara contou a história de sua mesa de jantar. "Nós tinhamos uma mesa pequena. E aí, essa mesa estava na promoção, para todo mundo comer junto. Porque as pessoas comiam separadas. Minha irmã, meu padrasto e meu irmão. Aí, eu comprei essa mesa para gente aqui. Fiz maior festa quando a mesa chegou".

Lucas Henrique também ficou nostálgico relembrando as memórias de sua casa. "Olha só! Esse apartamento é novo. A gente se mudou há pouco tempo. A gente morava numa casinha muito pequena. E aí, nesse cômodo tem realmente só a mesa e o violão. É exatamente o que tem. Essa toalha aqui acompanha eu e a minha esposa [Camila Moura] há muito tempo", explicou.

Por último, apareceu uma foto da sala de Matteus. Emocionado, o gaúcho compartilhou sobre o sofá do cômodo. "Esse sofá é da minha avó, por parte de pai. Quando ela faleceu, dividiram as coisas da casa dela e isso é uma recordação da minha avó paterna. E fica, agora, na casa da minha avó materna".

Davi e Isabelle se preocupam com discurso de Tadeu

Mais uma eliminação aconteceu no BBB 24 no último domingo, 07, e Tadeu Schmidt fez seu discurso para a saída de Giovanna, mas Davi e Isabelle enxergaram uma possível indireta nas palavras do apresentador.

No Quarto do Líder, os aliados conversaram sobre o que ouviram e se mostraram preocupados com o que podem estar fazendo no jogo. Na reta final, eles viram um possível recado do comunicador para eles.

"Davi, se foi, foi pra mim, foi por ontem", falou Isabelle. O brother discordou: "Não sei se foi pra você, mas ele falar que pode alterar os fatos, tudo que ia acontecer...", comentou. "Eu nem prestei atenção nisso. Quando a Bia tocou no assunto, eu voltei para o discurso dele e parei pra refletir um pouco", contou o baiano.

"Às vezes, ele transmite um recado pra gente no meio do discurso, a gente pensa que é para o eliminado. Às vezes, é para a casa inteira", analisou o motorista de aplicativo.

Após a eliminação de Giovanna com mais de 75% dos votos, em um paredão contra Davi e Alane, o motorista de aplicativo venceu pela primeira vez uma Prova do Líder.

