BBB 24: Brothers ficam chocados com visita de drone: ‘Nunca tinha visto’

É permitido? Brothers ficam impressionados com visita inesperada de drone e ganham surpresa em nova dinâmica na reta final do BBB 24

Nesta segunda-feira, 8, o Big Boss acordou de bom humor e decidiu fazer uma surpresa doce para os confinados do 'Big Brother Brasil 24'. Logo depois do almoço, eles foram orientados a se dirigirem à área externa da casa, onde foram surpreendidos pela visita de um drone trazendo sobremesas, cartões de presentes e fotos externas.

Enquanto aguardavam a chegada do drone, os confinados restantes - Davi, Lucas Henrique, Matteus, Beatriz, Isabelle e Alane - observavam atentamente o objeto. Após o pouso do veículo aéreo, eles abriram a caixa e compartilharam um copo de açaí para cada. Em seguida, os brothers se sentaram em uma área do patrocinador e assistiram a um vídeo especial

A sobremesa dos brothers chegaram através de um drone, assim como no filme Jogos Vorazes. pic.twitter.com/qKKg6MARlo — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 8, 2024

No registro, Mari Gonzalez revelou que cada participante receberia um vale-compras de R$ 2.000,00 para utilizar com o patrocinador da dinâmica. Logo após o vídeo, os brothers aproveitaram a sobremesa e foram surpreendidos com outra novidade: fotos da cozinha de suas respectivas casas. Claro que eles se emocionaram e teve até choro do Alegrete.

Matteus é muito chorão 🗣️ pic.twitter.com/zu9AOezUl3 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 8, 2024

Por fim, Davi e Alane contaram que ficaram chocados mesmo com o voo do drone: “Nunca tinha visto um tão de perto assim”, o motorista de aplicativo declarou. “Eu também nunca vi. Desse tamanho eu nunca vi”, Alane ficou surpresa com a visita inesperada. Pouco tempo depois, a ação terminou e eles retornaram para casa mais vigiada do Brasil.

Davi: “Nunca tinha visto um drone de perto assim…”



Alane: “Eu também nunca vi, desse tamanho eu nunca vi.” pic.twitter.com/b8e2JWuVXi — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 8, 2024

Vale mencionar que além de ficarem impressionados com o drone, os brothers também estão preocupados com outra situação. Logo pela manhã, eles já continuaram a refletir sobre o que Tadeu Schmidt quis dizer com seu discurso enigmático para anunciar a eliminação de Giovanna na noite do último domingo, 07.

Na sala, Davi conversou com Matteus sobre o recado que o apresentador quis passar antes de revelar a saída da nutricionista. "Aquele discurso do Tadeu de ontem foi...", começou o Líder. "Foi pesado", completou o gaúcho. "Foi pesado. E a Bia falou uma coisa que tem sentido", disparou pouco antes de Beatriz chegar no cômodo e se juntar a conversa.

Giovanna surpreende ao definir quem é o grande vilão:

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Giovanna marcou presença no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, na manhã desta segunda-feira, 8. Durante a entrevista, a nutricionista surpreendeu ao revelar que considera Davi o verdadeiro vilão da edição, apesar do brother ser um forte candidato ao título de vencedor.

Enquanto tomava café da manhã com Ana Maria, a ex-sister participou de uma dinâmica para atribuir alguns papeis aos antigos colegas de confinamento do reality show. Mesmo após sair da casa e acompanhar a repercussão do motorista de aplicativo, ela surpreendeu ao ir contra a maré e manter suas convicções sobre ele.