BBB 24: Brothers recebem comida e comemoram o fim do Tá Com Nada

A casa entrou no Tá Com Nada na quinta-feira, 04, após Beatriz receber uma punição gravíssima por customizar um biquíni com cascas de banana

Acabou o Tá com Nada! Os participantes do BBB 24 foram surpreendidos ao receberem os alimentos da Xepa, na noite deste sábado, 06. Ao ouvir o sinal de "atenção", Isabelle vai até a despensa e busca as compras.

A casa estava no Tá Com Nada desde quinta-feira, 04, quando Beatriz levou uma bronca e uma punição gravissima que acabou custando 500 estalecas para a sister por ter usado uma roupa feita com cascas de banana, sendo que já foi avisada para não fazer roupas com frutas

Na sala, Lucas Henrique pergunta: "Veio tudo, Isabelle? Então saiu do Tá Com Nada". No Quarto Fada, os participantes também comemoram a notícia. "Chegou mercado", diz Matteus. "Todos, mercado Xepa", afirma Alane, ao ler o visor.

Então, Beatriz, que foi a responsável por colocar a casa no Tá com Nada, comemora em seguida: "Acabou o Tá com Nada, graças a Deus", declara ela. O trio se levanta para ajudar a carregar as compras da dispensa até a cozinha.

De acordo com a divisão do Líder Lucas Henrique, ele e Giovanna formavam o VIP da semana. No entanto, os dois receberam o Castigo do Monstro de Matteus e, desta forma, toda a casa está na Xepa.

Lucas Henrique analisa sua trajetória dentro do Big Brother Brasil

Lucas Henrique e Giovanna estão deitados na sala do BBB 24, após cumprirem o Castigo do Monstro neste sábado, 06. Os dois, então, conversam sobre o jogo que está cada dia mais perto da grande final, que acontece dia 16 de abril.

"Queria eu ter sido essa pessoa de botar alguém no Monstro. Mas estava jogando, né? É que não cabia", diz Lucas Henrique. Após ganhar o último Anjo da edição, Matteus colocou o Líder no Castigo do Monstro.

"Para mim, coube, em dois momentos, mas Deus não deixou, não, não quis", lembra Giovanna. "Quando coube para mim, não tava favorável o jogo", analisa Buda. "Eu acho que joguei direitinho, cheguei no Top 6, pô! Meu jogo foi bonitinho. Perfis de jogadores já saíram bem antes em outras temporadas", conclui o brother.