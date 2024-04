BBB 24: Lucas Henrique analisa sua trajetória dentro do Big Brother Brasil

'Acho que joguei direitinho', analisou Lucas neste sábado ,06; após cumprirem Castigo do Monstro, Buda e Giovanna conversam na sala da casa

Lucas Henrique e Giovanna estão deitados na sala do BBB 24, após cumprirem o Castigo do Monstro neste sábado, 06. Os dois, então, conversam sobre o jogo que está cada dia mais perto da grande final, que acontece dia 16 de abril.

"Queria eu ter sido essa pessoa de botar alguém no Monstro. Mas estava jogando, né? É que não cabia", diz Lucas Henrique. Após ganhar o último Anjo da edição, Matteus colocou o Líder no Castigo do Monstro.

"Para mim, coube, em dois momentos, mas Deus não deixou, não, não quis", lembra Giovanna. "Quando coube para mim, não tava favorável o jogo", analisa Buda. "Eu acho que joguei direitinho, cheguei no Top 6, pô! Meu jogo foi bonitinho. Perfis de jogadores já saíram bem antes em outras temporadas", conclui o brother.

Ao longo do jogo o brother se tornou líder do game um total de 5 vezes e enfrentou o paredão apenas duas vezes ao longo de sua estadia na casa mais vigiada do Brasil até agora.

Lucas Henrique pode bater recorde na história do programa

Após vencer mais uma Prova do Líder nesta última quinta-feira, 04, Lucas Henrique totalizou cinco lideranças durante sua passagem pelo BBB 24. O número alto de conquistas pode fazer com que o brother faça história no programa.

Levando o colar novamente, depois de vencer a liderança nos últimos dias, o professor de capoeira se igualou a Kadu Parga, do BBB 10, que também ganhou cinco vezes a prova. Nos próximos dias, se o participante conseguir mais uma vitória, ele fará o recorde.

Após 14 anos de reality show, Buda está batendo o recorde do ex-participante. O carioca foi o melhor no jogo da memória e novamente foi para o Quarto do Líder, onde não encontrou o retrato da até então esposa. Saiba mais!