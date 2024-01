BBB 24: Brother aponta Davi e Isabelle como principais alvos do paredão

Analisando os próximos passos do BBB 24, um brother revelou quais adversários pode colocar no paredão caso vença a liderança

Ansiosos para a próxima prova do líder no BBB 24, os brothers já estão analisando possíveis cenários em uma nova formação de paredão. Com Lucas Luigi eliminado do jogo, o participante Lucas Henrique revelou quais adversários estão em sua mira para encarar a berlinda.

Nesta quarta-feira, 31, em conversa com Michel, Giovanna Lima e Raquele na academia, o professor de educação física apontou quem poderá receber a pulseira de 'Na Mira do Líder' caso vença a dinâmica, realizada na próxima quinta-feira, 01.

"Você já tem os quatro alvos se pegar o líder?", questionou Lucas, enquanto Michel alterava o painel tático. "Não. Você tem?", perguntou o brother, que rapidamente teve sua dúvida respondida.

Lucas Henrique, então, mencionou quem são seus alvos na casa. "Tenho Davi, Cunhã [Isabelle], Bia e Nanda [Fernanda]. Pode botar também Deniziane e Alane", afirmou ele. O professor de educação física ainda revelou que Leidy Elin é sua prioridade no jogo.

Lucas Capoeira já tem seus alvos como líder: Davi, Isabelle, Beatriz e Fernanda e disse que da pra colocar Deniziane e Alane na mira também. #BBB24pic.twitter.com/i4CSuteyVf — Dantas (@Dantinhas) January 31, 2024

Davi critica jogo de brother

Com a eliminação de Lucas Luigi, os brothers se preparam para mais uma semana de jogo no BBB 24, da Globo. Durante a manhã desta quarta-feira, 31, Davi e Isabelle se reuniram na academia da casa para analisar os próximos acontecimentos dentro do reality show.

A Cunhã, como é chamada carinhosamente pelos brothers, iniciou a conversa criticando a postura de MC Bin Laden após descobrir que foi votado por ela em um dos paredões. Davi, então, reforça que o funkeiro poderá colocá-la novamente na berlinda.

"Ele diz que eu votei nele porque eu fui manipulada e a pessoa é você. Ele não aceita que eu votei nele pelos motivos que eu tenho. Na verdade, ele não aceita ser votado", disparou Isabelle. "Ele está achando que você votou nele porque eu falei para você votar?", indagou o motorista de aplicativo, surpreso com a revelação da amiga.

"Ele vai continuar sendo minha opção de voto até ele sair. Mentiroso, manipulador e fofoqueiro", opinou o brother sobre o funkeiro. "E outra, bem mal posicionado quando inventa uma fofoca e quando essa fofoca gera um atrito, ele não se posiciona pra querer tomar à frente. Ele se esconde e deixa o pau quebrar, deixa o circo pegar fogo", completou Davi.