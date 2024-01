BBB 24: Davi critica jogo de brother: 'Mentiroso e fofoqueiro'

Em conversa com Isabelle, Davi analisou as movimentações de outro brother no BBB 24 e revelou quem é seu principal alvo

Com a eliminação de Lucas Luigi, os brothers se preparam para mais uma semana de jogo no BBB 24, da Globo. Durante a manhã desta quarta-feira, 31, Davi e Isabelle se reuniram na academia da casa para analisar os próximos acontecimentos dentro do reality show.

A Cunhã, como é chamada carinhosamente pelos brothers, iniciou a conversa criticando a postura de MC Bin Laden após descobrir que foi votado por ela em um dos paredões. Davi, então, reforça que o funkeiro poderá colocá-la novamente na berlinda.

"Ele diz que eu votei nele porque eu fui manipulada e a pessoa é você. Ele não aceita que eu votei nele pelos motivos que eu tenho. Na verdade, ele não aceita ser votado", disparou Isabelle. "Ele está achando que você votou nele porque eu falei para você votar?", indagou o motorista de aplicativo, surpreso com a revelação da amiga.

"Eu quero pegar no Sincerão", declarou Davi, se referindo a dinâmica realizada com o líder e os emparedados toda segunda-feira. Isabelle, por sua vez, seguiu falando sobre o embate com o cantor: "Não faz sentido, ele ficou bravo comigo porque eu votei nele", disse.

E completou: "Mas eu votei nele porque eu tinha motivos e hoje eu tenho mais ainda". Refletindo sobre o andamento do jogo, Davi disparou: "Ele vai sair, velho". O motorista de aplicativo ainda acreditar que Bin Laden é o manipulador da casa.

"Ele vai continuar sendo minha opção de voto até ele sair. Mentiroso, manipulador e fofoqueiro", opinou o brother sobre o funkeiro. "E outra, bem mal posicionado quando inventa uma fofoca e quando essa fofoca gera um atrito, ele não se posiciona pra querer tomar à frente. Ele se esconde e deixa o pau quebrar, deixa o circo pegar fogo", completou Davi.

Bin Laden analisa escolha do público após perder aliado

A eliminação de Lucas Luigi mexeu bastante com os participantes do BBB 24, da Globo. Após o carioca deixar a casa mais vigiada do país com 7,29% dos votos, MC Bin Laden, um dos mais próximos do brother no jogo, analisou o resultado do paredão e refletiu sobre os próximos passos dentro do confinamento.

Em conversa com Lucas Henrique e Rodriguinho na área externa, o funkeiro percebeu que a maioria dos últimos eliminados eram próximos a ele e se mostrou bastante receoso em encarar a berlinda. "Vamos analisar o que o público está fazendo? Só está saindo gente que está perto de nós", observou o cantor.

Rodriguinho, então, concordou: "Só saiu gente que está perto de nós, mas não é o outro quarto". "Não, de mim, saiu os dois mais próximos. O público tirou Vini e Luigi, as pessoas que eu era mais próximo. É evidente uma parada que está escrito, então não tem como organizar pensamento", rebateu Bin Laden.

"Para você sair, você tem que ir para o paredão. Qual é a regra do jogo? Fugir do paredão", apontou Rodriguinho. "Eu acho que se eu for, eu saio", declarou o funkeiro. "Isso aí que você está falando é um tiro no pé. Como jogador, você sabe que nem pode pensar isso", aconselhou Lucas Henrique, por fim.