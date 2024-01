BBB 24: Luigi leva 'bronca' de Ana Maria Braga ao vivo: 'Muito sério'

Lucas Luigi, eliminado do BBB 24, participou do 'Mais Você ' e recebeu um alerta de Ana Maria Braga sobre uma fala dentro do reality

O brother Lucas Luigi, eliminado do BBB 24, da Globo, participou do programa 'Mais Você' e bateu um papo com Ana Maria Braga sobre sua trajetória no reality show. Ao recordar o episódio em que chamou Leidy Elin de 'macaca', o carioca não escapou de receber uma 'bronca' ao vivo da apresentadora.

Após rever a cena, Luigi reconheceu novamente que errou e pediu desculpas à colega de confinamento. "Ela teve a cabeça de conversar comigo na moral, mesmo eu tendo errado com ela, ela soube me ensinar, e eu valorizo muito o aprendizado", disse ele.

E continuou: "Ela me explicou direitinho o motivo da palavra, de não usar a palavra, mesmo que no meu convívio é normal. Peço perdão a ela, peço perdão à 'negralhada' toda. Realmente, foi uma fala muito pejorativa. Depois, me policiei bastante para não reproduzir de novo lá dentro", reforçou Luigi.

Na sequência, Ana Maria Braga aproveitou a ocasião e deixou um alerta para o eliminado da semana. "Mas eu acho que é uma lição pra vida, né? Pra todos nós. A gente tem visto esse adjetivo sendo dado aí para as pessoas em algumas circunstâncias, no meio esportivo, é muito sério isso. Valeu a lição", declarou a apresentadora da TV Globo.

Luigi gera climão ao confrontar apresentadores do reality

Na madrugada desta quarta-feira, 31, Luigi revisitou alguns dos momentos marcantes de seu confinamento na casa mais vigiada do Brasil durante o 'Bate-Papo BBB 24', comandado por Thaís Fersoza e Ed Gama. Mas o brother acabou gerando um climão com os apresentadores depois de assistir um vídeo do reality show após sua eliminação.

Enquanto comentava sobre sua rivalidade com Davi, o ex-participante enfatizou que o motorista de aplicativo cometeu um erro ao ir contra o grupo de celebridades da casa: "O que me irritou muito foi o leva e traz dele em relação aos Camarotes. Aquele papo me irritou muito", Luigi iniciou o relato sobre uma polêmica envolvendo o brother.

O instalador de pisos ainda mencionou que ouviu supostos comentários do motorista, que repercutiram na casa e geraram intriga com os famosos: "Ele chegou a comentar, e quando ele comentou, ele comentou perto de mim e eu escutei, tá ligado? Que Camarote nem devia estar ali, que não podia. Amnésia, mano? Logo ali, com todo mundo vendo", disparou.

Os apresentadores permaneceram em silêncio enquanto Luigi continuava a detonar Davi. Até que Ed pediu para a produção mostrar um VAR ao ex-brother. A equipe do programa, então, exibiu o momento exato do comentário do motorista. Confira!